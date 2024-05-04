15 та 16 травня у Києві відбудеться другий «Український будівельний конгрес».

Він стане майданчиком для різних заходів українських і міжнародних організацій та об'єднає українську владу, бізнес, громадські організації й структури.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС! Підписуйтесь на наш Viber-канал.

У програмі конгресу - дискусійні панелі, виступи та презентації експертів

Асоціація малих міст України планує зібрати 200 голів громад та презентує платформу «Супермаркет рішень для громад». Очікується, що ця ініціатива надасть можливість бізнесу вийти на муніципальний ринок.

Advertisement

Асоціація ветеранів АТО обговорить тему ветеранського підприємництва.

Також відбудуться заходи Спілки фахівців з нерухомості та Міжнародної бізнес-спільноти Board.

«Головне завдання Конгресу - розвиток України, її потенціалу, розвиток Лідерства у бізнесі країни. Саме Лідери можуть змінити ситуацію на краще і допомогти суспільству знайти шлях до розвитку, прогресу, процвітання, попри всі труднощі, які нас оточують», - розповів організатор Українського будівельного конгресу Ігор Парубський.

«Український будівельний конгрес».

Advertisement

Ключовою темою конгресу стане відновлення України з урахуванням безбарʼєрності та інклюзивності. За даними міністерки соціальної політики Оксани Жолнович, в Україні нині 3 мільйони людей з інвалідністю і ця кількість постійно зростає.

На заході говоритимуть про стратегії та виклики відновлення України, нові підходи до будівництва в умовах війни, відновлення історичних об'єктів та ветеранське підприємство. Серед тем також - іпотека, залежність від НБУ та Міністерства фінансів.

Важливою частиною конгресу стане панель «Робота міжнародних та українських фондів, основні напрямки, ключові проєкти та ініціативи».

Advertisement

Учасники обговорять перспективи як в будівельному, так і в інших напрямках, шляхи взаємодії з громадами, громадськими організаціями та бізнесом.

«Український будівельний конгрес».

У межах концепції відбудови України презентують концептуальні плани «Сталева Мрія Бахмут» та «Сталева Мрія Маріуполь».

Розіграють два сертифікати на розробку подібних планів для двох зацікавлених громад.

Ознайомитись з повною програмою та спікерами, а також заповнити реєстраційну анкету можна на сайті https://www.ubc-ua.info/.

Конгрес відбудеться у КВЦ «Парковий».

Під час конгресу оголосять переможців премії «Творець року»

Вперше на Українському будівельному конгресі відбудеться церемонія нагородження незалежної будівельної премії «Творець року-2024».

Advertisement

Загалом буде 15 номінацій в категоріях «Будівництво», «Архітектура», «Бізнес в будівельній сфері». З повним переліком можна ознайомитись на сайті премії.

Нагороди отримають компанії, галузеві фахівці та проєкти.

Переможців обиратимуть журі та комісія, до яких увійшли провідні українські архітектори, головні архітектори міст, реставратори, експерти.

Головою журі премії став відомий український архітектор та головний архітектор Львова у 2015-2018 роках Юліан Чаплинський.