У столичному ботанічному саду - сезон цвітіння магнолій та бузку. 

Фото: Олександр Авраменко.

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У ці дні кияни масово йдуть помилуватися весняними квітами. 

Фото: Олександр Авраменко.

Люди готові стояти в чергах, щоб сфотографуватися біля величних квітів магнолії та спіймати вдалий кадр серед кущів бузку. 

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Серед візитівок ботсаду - панорама на Дніпро. 

Фото: Олександр Авраменко.

Проте не лише бузком та магноліями ботсад приваблює відвідувачів. 

Фото: Олександр Авраменко.

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Фото: Олександр Авраменко.

Тут вже починають квітнути півонії.

Фото: Олександр Авраменко.

Потім людей радуватимуть лаванда, лілії та троянди. 

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