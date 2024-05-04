У столичному ботанічному саду - сезон цвітіння магнолій та бузку.
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У ці дні кияни масово йдуть помилуватися весняними квітами.
Люди готові стояти в чергах, щоб сфотографуватися біля величних квітів магнолії та спіймати вдалий кадр серед кущів бузку.
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Серед візитівок ботсаду - панорама на Дніпро.
Проте не лише бузком та магноліями ботсад приваблює відвідувачів.
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Тут вже починають квітнути півонії.
Потім людей радуватимуть лаванда, лілії та троянди.
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