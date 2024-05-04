Під час Глобального саміту миру, який відбудеться 15-16 червня у Швейцарії, Україна планує обговорити три питання. 

Про це сказав президент Володимир Зеленський під час спілкування з курсантами Національної академії прикордонної служби імені Богдана Хмельницького.

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Київ порушить три питання на Саміті миру у Швейцарії 

«Енергетична безпека та ядерна безпека. Далі питання вільного судноплавства - це наша харчова безпека - і не блокування Чорного й Азовського морів. І гуманітарний трек, до якого входить два питання - це обмін «всіх на всіх» і повернення українських дітей, які були силою депортовані в Росію», - розповів президент. 

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Якщо учасники Саміту підтримають запропоновані треки, далі вони мають напрацювати рішення для цих проблем. 

«Якщо всі країни підтримають ці перші три питання, то далі будуть докладні напрацювання та їх вирішення у посередництві з країнами з російською стороною», – додав Володимир Зеленський.

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Перший Глобальний саміт миру відбудеться у швейцарському Бюргенштоці 15-16 червня. 

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В Офісі президента заявили, що відсутність представників РФ на першому Саміті - принципова позиція Києва.

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