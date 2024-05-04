Окупаційна влада окупованої частини Луганщини погрожує не виписувати новонароджених з пологового, якщо хоча б в одного з батьків немає російського паспорту. 

Такі дії окупантів вважаються геноцидом.  

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Про це пишуть аналітики американського Інституту вивчення війни.

Воєнні злочини Росії: в ISW вказали на ще одне порушення окупантів

Фахівці посилаються на заяву голови Луганської ОВА Артема Лисогора. 

За його інформацією, з 6 травня матері, які народжують у лікарнях окупованої Луганщини, повинні будуть підтверджувати громадянство РФ хоча б в одного з батьків. Інакше малюків не виписуватимуть із лікарні.

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У ISW наголосили - якщо це правда, то ці дії мають ознаки геноциду. 

«Якщо цей звіт правдивий, то такі дії порушують статтю II(d) Конвенції про попередження злочину геноциду та покарання за нього, яка визначає геноцид як «запровадження заходів, спрямованих на запобігання народженню в групі», - йдеться у звіті ISW.

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Окупаційна влада насаджує свою ідеологію молоді

Крім того, окупаційна влада Луганської області продовжує зусилля з мілітаризації української молоді в регіоні та намагається насаджувати підліткам свою ідеологію. 

Першого травня у «ЛНР» заявили, що розробляють новий підручник, який викладає новітню історію окупованої Луганської області відповідно до російських стандартів освіти.

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Водночас на Запоріжжі окупаційний чиновник Володимир Рогов відзвітував, що нещодавно у військово-патріотичних іграх російських молодіжних організацій «Рух Перших» і «Юнармія» в окупованих Бердянську та Мелітополі взяли участь 200 дітей. 

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