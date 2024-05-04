Відсьогодні в Україні остаточно скасували статус «обмежено придатний».

Відповідний закон набув чинності 4 травня.

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Військові та військовозобов'язані можуть бути тільки придатними чи непридатними для військової служби.

Скасування статусу «обмежено придатний»

Це ще не означає автоматичного переходу до іншого статусу – придатний чи непридатний.

Ті, хто зараз «обмежено придатні», мають пройти повторну військово-лікарську комісію, яка визначить до якої категорії вони належать.

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Зробити це потрібно протягом 9 місяців - тобто до 4 лютого 2025 року.

Які хвороби не звільняють від мобілізації

Напередодні Міністерство оборони оприлюднило список захворювань, з якими військовозобов'язані є придатними до служби.

Після повторного медогляду військові можуть бути:

придатні;

придатні до служби у військових частинах забезпечення, ТЦП та СП, вищих військових навчальних закладах та установах;

тимчасово непридатні, які потребують лікування, відпустки чи звільнення;

непридатні з переоглядом через 6-12 місяців;

непридатні до військової служби з виключенням з військового обліку.

До прикладу, військовозобов'язані з клінічно вилікуваним туберкульозом є придатними до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах, закладах, медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв’язку, оперативного забезпечення, охорони. А військовозобов'язані із залишковими змінами після вилікуваного туберкульозу різних локалізацій потрапляють у категорію придатних.

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Військовозобов'язані з інфекційними хворобами, що передаються статевим шляхом А50-А79 (сифіліс, гонококова інфекція, хвороби, спричинені хламідіями, трихомонадами та мікоплазмами) є тимчасово непридатними та потребують лікування.

Військовозобов'язані з хворобою, зумовленою ВІЛ (стабільною) або безсимптомним носійством ВІЛ, з імунною компенсацією, вважаються придатними. На відміну від тих, у кого хвороба, зумовлена ВІЛ (прогресуюча), з імунною декомпенсацією.

Люди з тяжкими та помірно вираженими стійкими психічними розладами вважаються непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку.

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Військовозобов'язані з легкими психічними проявами вважаються придатними до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв’язку, оперативного забезпечення, охорони.

Повністю оновлений список хвороб доступний тут - через пошукову форму можна перевірити зміни щодо конкретних хвороб.