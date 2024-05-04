Британська розвідка прогнозує зростання бойових втрат серед росіян після початку наступу на сході України. 

Про це йдеться у звіті Міністерства оборони Великої Британії. 

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За даними розвідки, протягом квітня росіяни в середньому втрачали 899 своїх солдатів щодня. Йдеться про вбитих та поранених. 

Втрати росіян можуть зрости через наступ на сході

«Цілком ймовірно, що протягом наступних двох місяців рівень втрат серед росіян знову зросте, оскільки вони відновлять цілеспрямовані наступальні операції на сході України», - вважає британська розвідка.

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За підрахунками відомства, від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила понад 465 тисяч військових вбитими та пораненими. 

Фахівці зазначають, що Росія адаптувала свою армію до виснажливої війни та робить ставку на кількість війська, а не його якість.

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Втрати РФ у війні проти України

За даними Генерального штабу ЗСУ, армія РФ вже втратила понад 473 тисяч військових. Лише за останню добу у війську агресора - мінус 1260 осіб. 

Раніше британська розвідка повідомляла, що найбільше вбитих і поранених росіян було у лютому. Тоді російське військо щодня втрачало у середньому 983 солдати.

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У березні ці показники зменшилися. У відомстві пояснили це зниженням активності наступальних операцій армії РФ.

Також у британському Міноборони оцінили втрати російської техніки. 

За підрахунками міністерства, від початку війни Росія не дорахувалась понад 10 тисяч одиниць броньованої техніки. 

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