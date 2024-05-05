У суботу українські військові збили російський штурмовик Су-25.

Ворожий літак «приземлили» на Донеччині. 

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Збиття Су-25 у Донецькій області

Російську «сушку» уразили воїни 110-ї окремої механізованої бригади.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні. 

«Особливо відзначу воїнів зі 110-ї окремої механізованої бригади за збиття сьогодні (у суботу - ред.) чергового російського Су-25 – на Донеччині. Молодці, хлопці!», - сказав глава держави.

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Як саме вдалося уразити російський літак та з якого озброєння - президент не уточнив. 

Штурмовик Су-25: що відомо про літак

Су-25 - це радянський дозвуковий штурмовик, призначений для підтримки сухопутних військ, а також знищення об'єктів. 

Як пише Мілітарний, це високозахищений бойовий літак. Життєво важливі системи штурмовика продубльовані та окремо заброньовані на випадок потрапляння під зенітний вогонь супротивника. 

Су-25 розробили ще в 1970-х роках. Однак, потім його модернізували. 

Основне озброєння штурмовика - бомби вільного падіння та некеровані ракети. Режими бойового застосування Су-25СМ дозволяють використовувати керовані ракети «повітря-поверхня» з горизонтального польоту.

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Втрати Росії в Україні 

За даними Генерального штабу, станом на 5 травня 2024 року Росія вже втратила 349 літаків.

Українські військові постійно відмінусовують й іншу техніку росіян. 

Ворожі втрати в особовому складі - понад 474 тисяч.

Британська розвідка прогнозує, що протягом найближчих двох місяців втрати російського війська зростуть. Причина - відновлення наступальних операцій на сході України.

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