У Великодню ніч армія РФ атакувала Україну дронами. Сили ППО збили майже всі російські «шахеди» - 23 з 24. ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС! Підписуйтесь на наш Viber-канал. Про це повідомили в Повітряних силах. Сили ППО збили 23 «шахеди» Армія РФ запускала ударні дрони з території Курської області РФ та тимчасово окупованого Криму (з мису Чауда). Протиповітряна оборона працювала у Харківській, Херсонській та Дніпропетровській областях.

Росіяни вдарили по житловому сектору Харкова У Харкові «шахед» влучив у приватний сектор Основ'янського району. Внаслідок удару загорілися приватні будинки. Advertisement Постраждало 5 людей. Серед них - дитина. «За двома адресами сталися пожежі. Горіли господарчі споруди, гараж та легковий автомобіль на загальній площі біля 200 кв.м», - повідомили в ДСНС.

У Дніпрі пошкоджені об’єкти інфраструктури У Дніпрі через падіння уламків та влучання пошкоджені інфраструктурні об’єкти. Виникли декілька пожеж. Також пошкоджена багатоповерхівка. Більше по темі Росіяни обстріляли місце відпочинку під Харковом Натепер відомо, що загинуло 6 людей, поранено ще 27 (оновлена інформація). У Слобожанській громаді потрощені дві автівки. Зачепило також місцевий магазин. «Вночі ворог атакував область «шахедами». Бійці ПвК «Схід» знищили 1️2 безпілотників. По одному збили у Криворізькому та Нікопольському районах, ще десять - у Дніпровському», - уточнив керівник ОВА Сергій Лисак. Advertisement