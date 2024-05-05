У Великодню ніч армія РФ атакувала Україну дронами.
Сили ППО збили майже всі російські «шахеди» - 23 з 24.
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Про це повідомили в Повітряних силах.
Сили ППО збили 23 «шахеди»
Армія РФ запускала ударні дрони з території Курської області РФ та тимчасово окупованого Криму (з мису Чауда).
Протиповітряна оборона працювала у Харківській, Херсонській та Дніпропетровській областях.
Росіяни вдарили по житловому сектору Харкова
У Харкові «шахед» влучив у приватний сектор Основ'янського району. Внаслідок удару загорілися приватні будинки.
Постраждало 5 людей. Серед них - дитина.
«За двома адресами сталися пожежі. Горіли господарчі споруди, гараж та легковий автомобіль на загальній площі біля 200 кв.м», - повідомили в ДСНС.
У Дніпрі пошкоджені об’єкти інфраструктури
У Дніпрі через падіння уламків та влучання пошкоджені інфраструктурні об’єкти.
Виникли декілька пожеж. Також пошкоджена багатоповерхівка.
Росіяни обстріляли місце відпочинку під Харковом
У Слобожанській громаді потрощені дві автівки. Зачепило також місцевий магазин.
«Вночі ворог атакував область «шахедами». Бійці ПвК «Схід» знищили 1️2 безпілотників. По одному збили у Криворізькому та Нікопольському районах, ще десять - у Дніпровському», - уточнив керівник ОВА Сергій Лисак.
На Херсонщині під час нічної дронової атаки збили один «шахед».
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