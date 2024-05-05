У Великодню ніч армія РФ атакувала Україну дронами. 

Сили ППО збили майже всі російські «шахеди» - 23 з 24.

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Про це повідомили в Повітряних силах. 

Сили ППО збили 23 «шахеди»

Армія РФ запускала ударні дрони з території Курської області РФ та тимчасово окупованого Криму (з мису Чауда). 

Протиповітряна оборона працювала у Харківській, Херсонській та Дніпропетровській областях.

Росіяни вдарили по житловому сектору Харкова

У Харкові «шахед» влучив у приватний сектор Основ'янського району. Внаслідок удару загорілися приватні будинки. 

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Постраждало 5 людей. Серед них - дитина. 

«За двома адресами сталися пожежі. Горіли господарчі споруди, гараж та легковий автомобіль на загальній площі біля 200 кв.м», - повідомили в ДСНС. 

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У Дніпрі пошкоджені об’єкти інфраструктури

У Дніпрі через падіння уламків та влучання пошкоджені інфраструктурні об’єкти. 

Виникли декілька пожеж. Також пошкоджена багатоповерхівка. 

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У Слобожанській громаді потрощені дві автівки. Зачепило також місцевий магазин.

«Вночі ворог атакував область «шахедами». Бійці ПвК «Схід» знищили 1️2 безпілотників. По одному збили у Криворізькому та Нікопольському районах, ще десять - у Дніпровському», - уточнив керівник ОВА Сергій Лисак. 

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На Херсонщині під час нічної дронової атаки збили один «шахед».

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