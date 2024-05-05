Президент Володимир Зеленський привітав українців з Великоднем.
Глава держави записав відеозвернення на території Софійського собору, де зараз проходить виставка українських митців.
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«Це ікони на ящиках від боєприпасів. Просочені димом нашої землі й духом нашого народу… Кожна з цих ікон - немов божественний прояв. Доказ того, що небо з нами. Відповідь на питання, чому українці вистояли. Бо у найважчих обставинах і в найтемніші часи ми здатні народжувати світло», - сказав глава держави.
Президент відзначив мужність українців та наголосив - ми можемо стати на коліна лише для молитви.
«У Бога на плечі - шеврон з українським прапором»
Володимир Зеленський нагадав, що Біблія вчить нас любові до ближнього і сьогодення показало справжнє значення цього слова. Адже навіть на відстані ми допомагаємо та підтримуємо одне одного.
«Коли всі ми стали одне одному ближчими, одне одному ближніми. А колишній сусід, що постійно набивався нам у брати, для нас далекий на віки. Він порушив всі заповіді, зажадав наш дім, прийшов нас убивати. Світ бачить це. Бог знає це. І ми віримо: у Бога на плечі - шеврон з українським прапором. Тож із таким союзником життя точно переможе смерть», - наголосив президент.
Українців об'єднує спільна молитва
Володимир Зеленський зазначив, що сьогодні українців об'єднує спільна молитва за бійців, які зустрічають Великдень в окопах і на позиціях.
«За наших воїнів світла, які стримують демонів на всіх напрямках. За тих, хто дотримується в житті ще однієї заповіді: захищати Україну. За те, щоб усі вони повертались живими», - йдеться у зверненні.
Президент додав, що Великдень символізує звільнення душі людини від рабства зла й темряви. Перемогу добра й справедливості, перемогу життя над смертю.
«За все це ми боремось 802 дні поспіль. 802 дні, коли воля протистоїть мороку, доблесть протидіє терору. 802 дні нашого спротиву, які можна описати словами з Євангелія від Іоанна: «А Світло у темряві світить, і темрява не обгорнула його…», - сказав український лідер.
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