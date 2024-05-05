Президент Володимир Зеленський привітав українців з Великоднем.

Глава держави записав відеозвернення на території Софійського собору, де зараз проходить виставка українських митців.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС! Підписуйтесь на наш Viber-канал.

«Це ікони на ящиках від боєприпасів. Просочені димом нашої землі й духом нашого народу… Кожна з цих ікон - немов божественний прояв. Доказ того, що небо з нами. Відповідь на питання, чому українці вистояли. Бо у найважчих обставинах і в найтемніші часи ми здатні народжувати світло», - сказав глава держави.

Advertisement

Президент відзначив мужність українців та наголосив - ми можемо стати на коліна лише для молитви.

«У Бога на плечі - шеврон з українським прапором»

Володимир Зеленський нагадав, що Біблія вчить нас любові до ближнього і сьогодення показало справжнє значення цього слова. Адже навіть на відстані ми допомагаємо та підтримуємо одне одного.

«Коли всі ми стали одне одному ближчими, одне одному ближніми. А колишній сусід, що постійно набивався нам у брати, для нас далекий на віки. Він порушив всі заповіді, зажадав наш дім, прийшов нас убивати. Світ бачить це. Бог знає це. І ми віримо: у Бога на плечі - шеврон з українським прапором. Тож із таким союзником життя точно переможе смерть», - наголосив президент.