Російські війська активізували штурми на південному напрямку.

Армія РФ атакує Роботине Запорізької області та Кринки на Херсонщині.

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Про це сказав начальник Обʼєднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук.

Росіяни атакують в районі Роботиного та Кринок

«Здебільшого це Кринки на Херсонському напрямку, де ворог намагався безуспішно вибити українських морпіхів. Та Роботине, там вони докладають зусиль, щоб спробувати витіснити наші підрозділи з їхніх позицій», - сказав Плетенчук в ефірі телемарафону.

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Також кілька разів окупанти намагалися штурмувати в районі острова Нестрига.

«Втрачають періодично і човни, якими вони туди намагаються дістатися. Те, чого нам потрібно було досягнути, ми досягли - ворог намагається штурмувати по відкритій території, по воді, і відповідно, там він менше захищений, але вони намагаються собі цю позицію повернути», - розповів спікер.

Армія РФ намагається вибити ЗСУ з плацдармів на лівому березі Дніпра

За даними Генерального штабу, росіяни й надалі намагаються вибити українські підрозділи із займаних плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом минулої доби противник здійснив 10 безуспішних атак на позиції наших військ.

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«На Оріхівському напрямку ворог 5 разів атакував позиції наших захисників в районах південніше Новодарівки, Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області», - йдеться у зведенні.

Загалом за добу на фронті відбулося 95 бойових зіткнень.

Найбільше ворожих атак зафіксували на Авдіївському, Новопавлівському та Бахмутівському напрямках.