Збиття російського штурмовика Су-25 свідчить про ефективну роботу Сухопутних військ.

Про це сказав речник Повітряних сил Ілля Євлаш.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС! Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Деталі збиття Су-25

Су-25 «приземлили» воїни підрозділу Сухопутних військ.

Напередодні президент Володимир Зеленський розповів, що російську «сушку» уразили бійці 110-ї окремої механізованої бригади.

Сталося це на Донеччині.

«У Сухопутних військах також є підрозділи протиповітряної оборони. Зокрема, ми бачимо чудову роботу, і у тому числі роботу малого та середнього радіуса дії ППО, які можуть ефективно справлятися з різного типу повітряними цілями, у тому числі й літаками», - сказав Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.

Advertisement

Як вдалося збити Су-25

Речник не виключає, що збити літак вдалося і завдяки особистому фактору пілота, який міг ризикнути та підлетіти ближче до позиції українських військ.

«Якщо він себе відчув безстрашним і вже зробив декілька вильотів, і його не дістали, то це не означає, що його не дістануть завтра або післязавтра. Найімовірніше, що він вирішив, що зараз може виконати певний проліт, але був впольований нашими воїнами та знищений», - пояснив Євлаш.