Британська розвідка проаналізувала наміри Росії провести мобілізацію на тимчасово окупованій території Запорізької області.
Про це йдеться в огляді Міністерства оборони Великої Британії.
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У відомстві нагадали, що 17 квітня так званий губернатор Запорізької області підписав «указ» про підготовку необхідної інфраструктури та заходів для проведення призову на військову службу в окупованих районах регіону.
Перша мобілізація РФ на окупованій частині Запоріжжя
Аналітики зазначають, що це буде перша мобілізація на цій тимчасово окупованій території з моменту її незаконної анексії у вересні 2022 року.
«Ймовірно, що Росія розглядає цей захід як спосіб задовольнити потребу російських збройних сил у додатковому персоналі для підтримки своїх військових зусиль. Дія указу, ймовірно, буде обмеженою з огляду на те, що значна частина населення Запоріжжя виїхала», - вважають у відомстві.
Наприклад, у Мелітополі, найбільшому місті Запорізької області, що перебуває під російським контролем, залишилося лише 40% довоєнного населення. Половина з них - етнічні росіяни, яким запропонували роботу в місті.
РФ хоче русифікувати населення на тимчасово окупованих територіях
«Цей указ також є частиною ширшої кампанії російської влади на тимчасово окупованих територіях, спрямованої на примушення населення прийняти російське управління. Кремль продовжує проводити невпинну політику русифікації на тимчасово окупованих територіях України», - підсумували у Міноборони Британії.
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