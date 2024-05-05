Британська розвідка проаналізувала наміри Росії провести мобілізацію на тимчасово окупованій території Запорізької області.

Про це йдеться в огляді Міністерства оборони Великої Британії.

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У відомстві нагадали, що 17 квітня так званий губернатор Запорізької області підписав «указ» про підготовку необхідної інфраструктури та заходів для проведення призову на військову службу в окупованих районах регіону.

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Перша мобілізація РФ на окупованій частині Запоріжжя

Аналітики зазначають, що це буде перша мобілізація на цій тимчасово окупованій території з моменту її незаконної анексії у вересні 2022 року.

«Ймовірно, що Росія розглядає цей захід як спосіб задовольнити потребу російських збройних сил у додатковому персоналі для підтримки своїх військових зусиль. Дія указу, ймовірно, буде обмеженою з огляду на те, що значна частина населення Запоріжжя виїхала», - вважають у відомстві.

Наприклад, у Мелітополі, найбільшому місті Запорізької області, що перебуває під російським контролем, залишилося лише 40% довоєнного населення. Половина з них - етнічні росіяни, яким запропонували роботу в місті.

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РФ хоче русифікувати населення на тимчасово окупованих територіях

«Цей указ також є частиною ширшої кампанії російської влади на тимчасово окупованих територіях, спрямованої на примушення населення прийняти російське управління. Кремль продовжує проводити невпинну політику русифікації на тимчасово окупованих територіях України», - підсумували у Міноборони Британії.