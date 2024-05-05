Британська розвідка проаналізувала наміри Росії провести мобілізацію на тимчасово окупованій території Запорізької області. 

Про це йдеться в огляді Міністерства оборони Великої Британії. 

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС!

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

У відомстві нагадали, що 17 квітня так званий губернатор Запорізької області підписав «указ» про підготовку необхідної інфраструктури та заходів для проведення призову на військову службу в окупованих районах регіону. 

Advertisement

Перша мобілізація РФ на окупованій частині Запоріжжя

Аналітики зазначають, що це буде перша мобілізація на цій тимчасово окупованій території з моменту її незаконної анексії у вересні 2022 року.

«Ймовірно, що Росія розглядає цей захід як спосіб задовольнити потребу російських збройних сил у додатковому персоналі для підтримки своїх військових зусиль. Дія указу, ймовірно, буде обмеженою з огляду на те, що значна частина населення Запоріжжя виїхала», - вважають у відомстві.

Наприклад, у Мелітополі, найбільшому місті Запорізької області, що перебуває під російським контролем, залишилося лише 40% довоєнного населення. Половина з них - етнічні росіяни, яким запропонували роботу в місті. 

Advertisement

РФ хоче русифікувати населення на тимчасово окупованих територіях

«Цей указ також є частиною ширшої кампанії російської влади на тимчасово окупованих територіях, спрямованої на примушення населення прийняти російське управління. Кремль продовжує проводити невпинну політику русифікації на тимчасово окупованих територіях України», - підсумували у Міноборони Британії. 

Київ Пост
Київ Пост
Спонсорований контент

Коментарі (0)

https://www.kyivpost.com/assets/images/author.png
Best Oldest Newest
Напишіть перший коментар до цього!
" Попередній Патріарх Варфоломій закликав Україну та Росію до обміну полоненими «всіх на всіх»
Далі » Військова допомога США допоможе Україні здійснити контрнаступ у 2025 році, - Салліван