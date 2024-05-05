Під час великодньої літургії Вселенський Патріарх Варфоломій закликав до обміну полоненими між Україною та Росією у форматі «всіх на всіх». 

Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими з посиланням на виступ Патріарха. 

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Вселенський Патріарх закликав до обміну полоненими

На його думку, такий крок став би «дуже відчутним підтвердженням сили Воскресіння Господнього». 

«Ми просимо в Господа милості освітити наші думки та серця, щоби ми могли йти шляхом істини та свободи, сповнені надії, звісткою про воскресіння Христа на наших вустах», - сказав Варфоломій. 

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Папа Римський виступає за обмін полоненими у форматі «всіх на всіх»

Раніше такий заклик прозвучав і від Папи Римського Франциска. 

31 березня у традиційному Великодньому посланні він згадав про російсько-українську війну. 

Понтифік також закликав Україну та Росію до обміну полоненими за формулою «всіх на всіх».

Тоді в Києві відповіли, що все залежить від Росії.

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