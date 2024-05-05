Військова допомога США допоможе Україні здійснити контрнаступ у 2025 році.

Таку заяву зробив радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван. Про це повідомляє Financial Times.

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Росія матиме прогрес протягом найближчого часу

Джейк Салліван очікує, що найближчим часом росіяни матимуть прогрес на полі бою. Мовляв, попри виділений пакет допомоги, змінити ситуацію на фронті миттєво - неможливо. 

Однак, на думку посадовця, завдяки американській підтримці Україна зможе утримати лінію та «забезпечити протистояння російському нападу» протягом 2024 року. 

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Видання зазначає, що коментарі Джейка Саллівана щодо потенційного контрнаступу є найбільш чітким формулюванням Білого дому про те, як Штати бачать розвиток війни у випадку перемоги чинного президента Джо Байдена на виборах у листопаді.

Водночас кандидат у президенти від Республіканської партії Дональд Трамп скептично ставиться до допомоги Україні та пообіцяв спробувати швидко припинити війну і шукати врегулювання шляхом переговорів.

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У Міненерго повідомили, що це надзвичайно важливий крок для покарання Росії за факти ядерного тероризму, які вона вчиняє в Україні.

Financial Times додає, що будь-який новий наступ України у 2025 році залежатиме від збільшення фінансування з боку Конгресу США та схвалення Білого дому.

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Українські чиновники, за даними FT, висловили надію на перелом у ситуації у наступному році.

Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна має план ще одного контрнаступу. Але це залежить від постачання зброї. 

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