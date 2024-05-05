Оновлено 15:00 

В окупованому Бердянську ліквідували Євгена Ананьєвського. 

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Про це повідомили в Головному управлінні розвідки. 

За даними ГУР, він був серед організаторів катівні на базі 77 виправної колонії та безпосередньо причетний до знущань над українськими полоненими.

У Бердянську підірвали колаборанта: подробиці

Колаборанта підірвали сьогодні 5 травня. Під його автівкою була закладена вибухівка. Співробітник окупаційної виправної колонії помер одразу. 

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«Сьогодні, 5 травня, було ліквідовано співробітника окупаційної виправничої колонії. Вибуховий пристрій був закладений під автівку. Від отриманих травм зрадник помер на місці», - написала очільниця Бердянської МВА Вікторія Галіціна. 

Ліквідація колаборанта: що кажуть росіяни

Загибель чоловіка підтвердили й росіяни. Російська влада порушила кримінальну справу за фактом вбивства співробітника виправної колонії. 

За версією слідства РФ, 5 травня невідомий заклав саморобний вибуховий пристрій під транспортний засіб чоловіка. Від отриманих травм потерпілий помер на місці події.

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