Оновлено 15:00 В окупованому Бердянську ліквідували Євгена Ананьєвського. ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС! Підписуйтесь на наш Viber-канал. Про це повідомили в Головному управлінні розвідки. За даними ГУР, він був серед організаторів катівні на базі 77 виправної колонії та безпосередньо причетний до знущань над українськими полоненими.

У Бердянську підірвали колаборанта: подробиці Колаборанта підірвали сьогодні 5 травня. Під його автівкою була закладена вибухівка. Співробітник окупаційної виправної колонії помер одразу. Advertisement «Сьогодні, 5 травня, було ліквідовано співробітника окупаційної виправничої колонії. Вибуховий пристрій був закладений під автівку. Від отриманих травм зрадник помер на місці», - написала очільниця Бердянської МВА Вікторія Галіціна.