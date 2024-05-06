Російські окупаційні війська планують та готуються до проведення наступних атак, але їхня стратегія невідома. Ймовірно, Росія досягла своїх цілей ударами по енергетиці України.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону «Єдині новини» повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш.

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Росія накопичує ракети для майбутніх атак

«Ворог планує та готується до проведення наступних атак. Ми не можемо напевне знати їхній стратегічний задум, однак найімовірніше противник аналізує удари, які він наніс по нашій енергетиці, і вважає, що певні його цілі досягнуті. Проте, аби постійно проводити атаки, йому необхідно накопичувати свої ракети. Тому ми зараз спостерігаємо певне затишшя», – сказав Євлаш.

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Він зазначив, що перед тим спостерігалося невикористання безпілотників типу Shahed, а зараз вони знову активізувалися.

Яка нова тактика у росіян

За його словами, наразі тактика росіян полягає в тому, що вони з різною періодичністю можуть запускати свої безпілотники, оскільки на третій рік повномасштабної війни їм не вдається придумати нічого нового.

"Ці всі безпілотники програмуються росіянами, які напередодні вивчають та аналізують досвід, який вони здобули під час попередніх урядів. Потім вони намагаються екстраполювати його під час наступних атак на нашу енергетичну інфраструктуру. Зокрема, намагаються атакувати вночі, але через те, що зараз збільшується доба, то часу на застосування таких безпілотників все менше і менше» – зауважив Євлаш.

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Речник Повітряних сил додав, що противник менше почав використовувати ракети різних типів, але наразі серйозною проблемою є використання КАБів.