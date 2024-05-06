На території, за яку відповідає Чернівецький прикордонний загін, організатори незаконного перетину державного кордону продовжують залучати неповнолітніх осіб до переведення осіб через кордон. Про це Держприкордонслужба повідомила у Фейсбук.

"... Прикордонні оперативники здобули інформацію про підготовку порушення державного кордону групою осіб. П’ятеро чоловіків через месенджер домовились з головним організатором схеми про переправлення до Румунії за грошову винагороду від 6 до 7 тисяч євро з людини" - йдеться в повідомленні.

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За їхньою схемою,двоє осіб мали везти до певного місця, а ще двоє - вести до лінії державного кордону.

Під час затримання порушники невдало спробували втекти. У подальшому розслідуванні прикордонники виявили, що двом провідникам всього лише 15 років, а ще одному, який керував одним з автомобілів, 17 років.

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"Неповнолітніх порушників передано батькам. Стосовно повнолітнього провідника до правоохоронних органів направлені повідомлення за статтею 332 Кримінального кодексу України «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України» та статтею 304 Кримінального кодексу України «Втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність", - повідомляє ДПСУ.

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СБУ заблокувала низку каналів втечі

Як повідомлялося раніше, у квітні СБУ виявила й ліквідувала ще три схеми уникнення мобілізації та нелегального перетину призовниками кордону. У різних областях України було затримано чотирьох організаторів незаконних перетинів.

За гроші ці особи допомагали уникнути призову за кордон, використовували підроблені документи або обходили пункти пропуску. Вартість послуг від зловмисників сягала 15 тисяч доларів.

Фігуранти шукали ухилянтів та пропонували їм українського кордону через річку вночі. Для прихованого перетину водної перепони зловмисники використовували моторний човен.