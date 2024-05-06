Росія відповість ядерним ударом по Лондону, Парижу та Вашингтоні у випадку відправки західних військ в Україну, сказав заступник голови Ради Безпеки Росії Дмітрій Мєдвєдєв.

"Відправлення своїх військ на територію України спричинить прямий вступ їхніх країн у війну, на який нам доведеться відповідати. І, на жаль, не на території України. Настане світова катастрофа", - написав Медведєв у Telegram в понеділок, 6 травня.

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Він пригрозив, що західним елітам буде не сховатися від відповіді Росії на Капітолійському пагорбі, в Єлисейському палаці і на Даунінг-стріт-10. 

"Це, до речі, змогли зрозуміти Кеннеді і Хрущов понад 60 років тому. Але ніяк не хочуть усвідомити нинішні інфантильні дебіли, які дорвалися до влади на Заході", - додав Медведєв.

За його словами, саме тому сьогодні Генштаб Росії розпочав підготовку до навчань, включно із заходами з практичного відпрацювання питань підготовки та застосування нестратегічної ядерної зброї.

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Москва проведе навчання з тактичною ядерною зброєю після "погроз Заходу"

Навчання, за дорученням президента Росії Владіміра Путіна, навчання проводять "у відповідь на провокаційні заяви і погрози окремих західних офіційних осіб", а також з метою "безумовного забезпечення територіальної цілісності та суверенітету російської держави".

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Макрон не виключає відправлення військ Заходу в Україну

Минулого тижня Президент Франції Еммануель Макрон підтвердив, що не виключає введення військ в Україну, якщо Росія прорве українську лінію фронту і Київ попросить про таку допомогу.

В інтерв'ю виданню The Economist Макрон заявив, що можливість введення військ "легітимно" виникне у разі такого сценарію.

Коментарі Макрона з'явилися на тлі зростання напруженості на тлі побоювань, що Росія може розпочати новий масштабний наступ в Україні.

Путін перевів російські ядерні сили в "особливий режим"

Путін у перші ж дні війни з Україною оголосив про переведення російських ядерних сил в "особливий режим" бойового чергування, а за півроку пригрозив застосувати "всі наявні засоби" для захисту окупованих територій України.

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На початку минулого року Путін оголосив про припинення участі Росії в договорі про стратегічні наступальні озброєння зі США, а ще через місяць повідомив про розміщення тактичної ядерної зброї на території Білорусі.

Ядерні погрози Путіна варто сприймати серйозно

Два місяці тому прем'єр-міністр Польщі Дональда Туск заявив, що агресивну риторику та "анонси" російського президента варто сприймати досить серйозно.

Заходу варто зрозуміти, що "гонка озброєнь", яку Росія нав'язує світу - зобов'язує Захід прокидатись і готуватися з військової точки зору до потенційних загроз, каже Туск.

"Європейський союз має ухвалювати рішення, які зрівноважать військовий потенціал Росії і зроблять Європу краще готовою до поганих сценаріїв", - додав він.

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США готувались до ядерного удару Москви по Україні в 2022 

Наприкінці 2022 року США почали ретельно готуватися до потенційного ядерного удару Росії по Україні, повідомляло раніше CNN з посиланням на неназваних посадовців з американської адміністрації.

Тоді ядерний сценарій розглядався як реальний після серії поразок російської армії, яка на той момент здала Харківську область і була змушена покинути Херсон. Оцінку було дано на основі "вкрай чутливих даних", які отримала американська розвідка.

Запобігти переходу конфлікту в ядерну фазу, за словами джерел CNN, допомогло підключення Китаю та Індії, які, зі свого боку, натиснули на Путіна.

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