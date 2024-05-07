Незабаром розпочнуться заняття у першій підземній школі Харкова, яка отримала дозвільні документи на експлуатацію.

Про це повідомив харківській міський голова Ігор Терехов в ефірі телемарафону.

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«Ми вже отримали дозвіл на використання підземної школи, акт введення в експлуатацію, тому будемо починати заняття. Ми не зупиняємося на досягнутому, в планах - збудувати до 1 вересня ще три-чотири такі підземні школи в різних районах Харкова», - пояснив Терехов.

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Підземні школи - що варто знати

На початку квітня перша підземна школа Харкова було успішно добудована. Вартість проєкту склала 58, 8 млн грн. Про це повідомив Укрінформ із посиланням на мера міста.

Терехов пояснив, що школа розрахована на навчання 450 учнів в одну зміну, відповідно у дві зміни в ній зможуть навчатися 900 учнів.

Як зазначає мер, школа спроєктована та збудована відповідно до всіх стандартів, які застосовуються під час війни.

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Росія обстріляла центр Харкова

Нагадаємо, що на Великдень російські війська обстріляли центр міста, внаслідок чого постраждали 15 осіб.

Про це повідомила обласна прокуратура.

Під обстріл потрапили житлові квартали Шевченківського району. Російський удар пошкодив 20 багатоквартирних житлових будинків, недіючий спортивний комплекс, офісні будівлі та автомобілі.