Бійці 79-ої ОДШБр ЗСУ за допомогою FPV-дронів знешкодили бойову машину піхоти з екіпажем та вісім мотоциклів. Про це повідомила служба зв'язку Таврійської бригади Десантно-штурмових військ Збройних сил України на сторінці Фейсбук.

"Під час цього штурму знищено 8 мотоциклів і одну БМП з піхотою. Ще одну «беху» і танк нашим воїнам вдалося пошкодити", - йдеться в повідомленні.

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Десантникам також вдалося пошкодити ще одну бойову машину піхоти й танк.

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Російські війська атакують Новомихайлівку

Нагадаємо, що в січні російські сили активно штурмували Авдіївку та Новомихайлівку Донецької області.

Про це в ефірі телемарафону сказав речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун.

За його словами, наступальні дії Росія акцентувала на Авдіївці й Новомихайлівці. У більшості випадків атаки здійснювалися піхотою, майже без використання бронетехніки.

Успіхи України на Донецькому напрямку

У квітні українським снайперам Сил спеціальних операцій вдалося ліквідувати чотирьох окупантів на Донецькому напрямку. Про це повідомило командування ССО на сторінці Фейсбук.

Як зазначено в повідомленні, під час нічної роботи на Донецькому напрямку снайпери 3-го окремого полку СПП ім. Святослава Хороброго змогли знищити 4 російських піхотинців.