Близько 50 ракет були запущені з кількох об’єктів, у тому числі із західних регіонів Росії: Бєлгорода, Воронежа та Курська.
"Близько половини північнокорейських ракет втратили запрограмовані траєкторії та вибухнули в повітрі; у таких випадках уламки не були вилучені", - повідомляє Reuters, цитуючи письмову відповідь офісу головного прокурора України Андрія Костіна.
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У прокуратурі заявили, що коли уламки не можна було зібрати в місцях падіння, ракети Hwasong-11, які на Заході також називають KN-23, ідентифікували за траєкторіями польоту, швидкістю та місцями запуску.
Останній зафіксований запуск KN-23 був 27 лютого, повідомила прокуратура, додавши, що загальна кількість запусків узгоджується з даними розвідки, згідно з якими Північна Корея доставила близько 50 балістичних ракет цього типу до Росії.
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21 випадок, у якому було зібрано уламки, включає три обстріли Києва та його околиць, пояснюють в офісі Костіна. Інші вдарили по Харківській, Полтавській, Донецькій та Кіровоградській областях.
В українській заяві не повідомляється, чи була якась із ракет збита засобами протиповітряної оборони.
Обстріли ракетами КНДР
Нагадаємо, що в лютому Росія атакувала Харків ракетами від Північної Кореї.
Про це у своєму Фейсбук поділився начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов.
За словами Болвінова, дві з п'яти ракет, випущених вранці по Харкову, - північнокорейського виробництва.
Як і ракета "Іскандер-М", північнокорейський аналог має квазібалістичну траєкторію. Після набору висоти в близько 50 км, він рухається в атмосфері, де коригує траєкторію польоту аеродинамічними рулями.
Північна Корея підтримує Росію
Росія перевершує Україну у секторі постачання артилерійських снарядів завдяки допомозі з КНДР.
Таку думку висловив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв’ю виданню Bild.
За його словами, КНДР, імовірно, більш ефективний партнер для Росії, ніж союзники для України. Міністр наголосив, що західним партнерам мають припинити звинуваченяя в бік одне одного в тому, що вони недостатньо швидко нарощують оборонне виробництво.
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