Близько 50 ракет були запущені з кількох об’єктів, у тому числі із західних регіонів Росії: Бєлгорода, Воронежа та Курська.

"Близько половини північнокорейських ракет втратили запрограмовані траєкторії та вибухнули в повітрі; у таких випадках уламки не були вилучені", - повідомляє Reuters, цитуючи письмову відповідь офісу головного прокурора України Андрія Костіна.

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У прокуратурі заявили, що коли уламки не можна було зібрати в місцях падіння, ракети Hwasong-11, які на Заході також називають KN-23, ідентифікували за траєкторіями польоту, швидкістю та місцями запуску.

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Останній зафіксований запуск KN-23 був 27 лютого, повідомила прокуратура, додавши, що загальна кількість запусків узгоджується з даними розвідки, згідно з якими Північна Корея доставила близько 50 балістичних ракет цього типу до Росії.

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21 випадок, у якому було зібрано уламки, включає три обстріли Києва та його околиць, пояснюють в офісі Костіна. Інші вдарили по Харківській, Полтавській, Донецькій та Кіровоградській областях.

В українській заяві не повідомляється, чи була якась із ракет збита засобами протиповітряної оборони.

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Обстріли ракетами КНДР

Нагадаємо, що в лютому Росія атакувала Харків ракетами від Північної Кореї.

Про це у своєму Фейсбук поділився начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов.

За словами Болвінова, дві з п'яти ракет, випущених вранці по Харкову, - північнокорейського виробництва.

Як і ракета "Іскандер-М", північнокорейський аналог має квазібалістичну траєкторію. Після набору висоти в близько 50 км, він рухається в атмосфері, де коригує траєкторію польоту аеродинамічними рулями.

Північна Корея підтримує Росію

Росія перевершує Україну у секторі постачання артилерійських снарядів завдяки допомозі з КНДР.

Таку думку висловив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв’ю виданню Bild.

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За його словами, КНДР, імовірно, більш ефективний партнер для Росії, ніж союзники для України. Міністр наголосив, що західним партнерам мають припинити звинуваченяя в бік одне одного в тому, що вони недостатньо швидко нарощують оборонне виробництво.