Державне бюро розслідувань завершило досудове розслідування у справі про трагедію, що сталася на станції фунікулера в столиці.
Про це ДБР повідомило в своєму Телеграм.
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Як зазначається в повідомленні, затриманий був одразу відсторонений від виконання обов’язків. Його командування надало повне сприяння у проведенні слідчих дій. Слідчі встановили, що позбавлення життя неповнолітнього було вчинене з хуліганських мотивів, тому справу перекваліфікували на ч. 2 ст. 115 ККУ, яка передбачає довічне позбавлення волі.
"7 квітня співробітник Управління державної охорони, перебуваючи в стані алкогольного та наркотичного сп'яніння, рухаючись у вагоні фунікулера, почав безпричинно чіплятися до пасажирів, в тому числі до неповнолітніх. Після виходу з вагона правоохоронець підійшов до підлітка та силою штовхнув його у вікно. Хлопець впав, розбив головою скло, отримавши смертельний поріз шиї. Неповнолітній помер на місці події", - пояснює ДБР.
Убивство підлітка на фунікулері - що відомо
Увечері 7 квітня на верхній станції столичного фунікулера між військовослужбовцем УДО та компанією молодиків виник конфлікт. Під час інциденту підозрюваний штовхнув одного з підлітків, і той головою розбив віконне скло, діставши різаних ран шиї, від яких помер до приїзду лікарів.
Про це повідомляв Офіс Генпрокурора.
Відсторонений військовослужбовець УДО, звинувачений у вбивстві, не визнавав своєї провини і посилався на 63 статтю Конституції України, згідно з якою він не несе відповідальності за відмову давати показання або пояснення щодо себе. Експертиза показала, що на момент вчинення злочину він був у стані алкогольного сп'яніння.
Про це в ефірі національного телемарафону розповіла радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян.
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