Державне бюро розслідувань завершило досудове розслідування у справі про трагедію, що сталася на станції фунікулера в столиці.

Про це ДБР повідомило в своєму Телеграм.

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Як зазначається в повідомленні, затриманий був одразу відсторонений від виконання обов’язків. Його командування надало повне сприяння у проведенні слідчих дій. Слідчі встановили, що позбавлення життя неповнолітнього було вчинене з хуліганських мотивів, тому справу перекваліфікували на ч. 2 ст. 115 ККУ, яка передбачає довічне позбавлення волі.

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"7 квітня співробітник Управління державної охорони, перебуваючи в стані алкогольного та наркотичного сп'яніння, рухаючись у вагоні фунікулера, почав безпричинно чіплятися до пасажирів, в тому числі до неповнолітніх. Після виходу з вагона правоохоронець підійшов до підлітка та силою штовхнув його у вікно. Хлопець впав, розбив головою скло, отримавши смертельний поріз шиї. Неповнолітній помер на місці події", - пояснює ДБР.