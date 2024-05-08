Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук сьогодні підписав Розпорядження щодо можливості роботи журналістів у приміщенні Верховної Ради під час дії воєнного стану.

Про це повідомляє пресслужба Апарату ВР.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС! Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Розпорядження «Про деякі питання організації роботи журналістів у Верховній Раді України дев’ятого скликання в умовах дії воєнного стану в Україні» автоматично затверджує Положення «Про акредитацію медіа при Верховній Раді України дев’ятого скликання на період дії воєнного стану в Україні».

Advertisement

"Нині для представників медіа створено необхідні умови для висвітлення роботи єдиного законодавчого органу. Це — спеціально обладнані робочі місця, місце для брифінгу, запису інтервʼю, трансляції засідань тощо. Під час зустрічі журналістам пояснили принцип роботи Прес-центру під час засідання Парламенту, особливості допуску до будівлі Парламенту з огляду на питання безпеки та вимоги, яких необхідно дотримуватись", - йдеться в повідомленні.

Стефанчук також наголосив на тому, що попри обмеження під час дії воєнного стану, журналісти матимуть можливість висвітлювати діяльність Верховної Ради. Через необхідність дотримання безпекових вимог максимальна кількість працівників медіа у Прес-центрі може становити до 30 осіб.

Advertisement

Заборона роботи журналістів у будівлі ВР

Від початку повномасштабного вторгнення Росії журналісти не мали доступу до будівлі Верховної Ради. Також не ведеться пряма трансляція пленарних засідань українського парламенту.