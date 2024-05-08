ГУР перехопило чергову розмову росіян, у якій дружина жаліється чоловікові, що влада РФ ніяк не може знищити українську столицю та не цінує власне, російське населення.
“Вони п***и. Там кінця і краю чогось не видно. Цей ось Київ ніяк не розбомблять. Один раз довбанули і все, а наше населення нехай помирає. У них політика є**ча, ой пробач мене Бог”, - каже жінка під час розмови, яку перехопило та опублікувало Головне управління розвідки (ГУР) у понеділок, 6 травня.
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Окрім цього, жінці не подобається, що ніхто не хоче йти проти влади та її рішень.
“За*****ли п***и! Тут народу, народу то немає, нема з ким повстання підняти”, - каже вона, додавши, що “як тільки говорити починаємо про щось таке, то одразу затикаються”.
За словами росіянки, в Росії “виросли лише одні мародери, злодії та поганки”.
Що не так з російським Су-57
Вона рекомендує своєму чоловіку ретельно готуватися до можливого майбутнього російського наступу.
“Саньок, ти ретельного готуйся! А то тебе поставлять якимось снайпером, блін.
Ти там на позиції десь сховаєшся подалі н***ін”, - каже вона.
Росія готується до наступу в Харківській та Сумській областях
Раніше Kyiv Post повідомляв, що заступник голови ГУР Вадим Скібіцький заявив про можливість втрати Україною міста Часів Яр і попередив, що травень може бути важким місяцем для українців, з можливими здобутками Росії, якщо вона почне наступальні дії на сході країни.
Наразі Росія готується до наступу в Харківській та Сумській областях. Реалізація цих планів залежить від стійкості української оборони на Донбасі.
За словами Скібіцького, основний наступ розпочнеться "наприкінці травня або на початку червня".
Російські війська розгорнули 514 000 військовослужбовців в українській операції. Північне угруповання, що базується по той бік кордону від Харкова, налічує 35 000 військових, але його планують розширити до 50-70 тисяч.
За словами Скібіцького, Міністерство оборони Росії також "формує резервну дивізію" (від 15 до 20 тисяч осіб) у центральній Росії, яка може бути додана до основних сил.
Однак, за його словами, цього "недостатньо" для операції із захоплення великого міста.
"Швидка операція, щоб увійти і вийти - можливо, - сказав Скібіцький. - Але операція по захопленню Харкова чи навіть Сум - це вже зовсім інший порядок. Росіяни це знають. І ми це знаємо".
Kyiv Post поговорив із жінкою, яка працює в розвідці
Минулого року Kyiv Post узяв інтерв'ю у Марії*, яка працює одним із професійних підслуховувачів української розвідки, і вона розповіла про шокуючі речі, які вона чує.
Росія регулярно відкидає зміст перехоплених дзвінків, які публікує Україна, заявляючи, що вони підроблені, про що Kyiv Post і запитав Марію.
Вона сказала: "Так, вони всі справжні, хоча можуть здатися божевільними. Іноді я сама не вірю словам, які чую, але ми маємо те, що маємо".
Інші шокуючі перехоплені ГУР розмови росіян
У низці розмов, нещодавно перехоплених ГУР, солдати обговорюють способи відмовитися від служби і уникнути подальшого відправлення на фронт, в той час як цивільне населення панічно боїться призову до армії.
Наприклад, була підслухана телефонна розмова російського солдата, який повідомив, що частина московського батальйону порушила наказ і зараз "простоює в лісі, не беручи участі в бойових діях".
В іншому випадку російські солдати скаржилися на те, що їм не давали відпустки майже два роки, і говорили, що "скоро ми зберемо натовп і попрямуємо до Росії".
Kyiv Post регулярно публікує деякі з найбільш показових і шокуючих перехоплених розмов.
Ви можете прочитати деякі з них за посиланнями нижче:
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