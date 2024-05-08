ГУР перехопило чергову розмову росіян, у якій дружина жаліється чоловікові, що влада РФ ніяк не може знищити українську столицю та не цінує власне, російське населення.

“Вони п***и. Там кінця і краю чогось не видно. Цей ось Київ ніяк не розбомблять. Один раз довбанули і все, а наше населення нехай помирає. У них політика є**ча, ой пробач мене Бог”, - каже жінка під час розмови, яку перехопило та опублікувало Головне управління розвідки (ГУР) у понеділок, 6 травня.

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Окрім цього, жінці не подобається, що ніхто не хоче йти проти влади та її рішень.

“За*****ли п***и! Тут народу, народу то немає, нема з ким повстання підняти”, - каже вона, додавши, що “як тільки говорити починаємо про щось таке, то одразу затикаються”.

За словами росіянки, в Росії “виросли лише одні мародери, злодії та поганки”.

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Вона рекомендує своєму чоловіку ретельно готуватися до можливого майбутнього російського наступу.

“Саньок, ти ретельного готуйся! А то тебе поставлять якимось снайпером, блін.

Ти там на позиції десь сховаєшся подалі н***ін”, - каже вона.