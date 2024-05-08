Сьогодні в Україні відзначають День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. З цієї нагоди Президент Володимир Зеленський звернувся до українців.

"Українці, які 80 років тому боролися з нацизмом, знову протидіють злу, що відродилося", - заявив Президент.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС! Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Президент України звернувся до українського народу

"Вони вриваються у твій дім. Приходять убивати, спалювати, страчувати. Вони не шкодують нікого - літніх людей, жінок, дітей… Вони - звірі…". Це спогади тих, хто пережив окупацію нацистів. І це спогади тих, хто пережив російську окупацію. Однакові жахи, злочини однакових нелюдів. 80 років тому мільйони українців боролися, аби нацизм програв назавжди. Але сьогодні українці знову протидіють злу, яке відродилося, прийшло знову, хоче знищити нас знову. Армія нелюда, який убиває, катує, стирає з лиця землі мирні міста й села. Зло, ім’я якого - російський фашизм. Скорочено - РФ", - наголосив Президент.

Advertisement

Більше по темі Вперше за війну жодна з бригад не нарікає, що мало снарядів За словами Президента України, скарг про нестачу боєприпасів немає вже два місяці.

За його словами, свідком цього є підвал школи в Ягідному на Чернігівщині, куди росіяни загнали і тримали майже місяць усіх жителів села.

"Усіх. 350 людей. Всіх дітей цього села. 80 дівчаток і хлопчиків, наймолодшому з яких - півтора місяця. Кожен у світі може зрозуміти, що таке путінська Росія, уявивши себе тут, у цьому підвалі, серед цих людей. Без світла, їжі, води, ліків, повітря, у приміщенні, де було менше як метр на одну людину. Спали сидячи. Виходили на вулицю лише раз. Їли по 200 грамів юшки на день. Чоловіків на морозі роздягали догола, аби знайти українські татуювання. Десять заручників тут померли. Їх заборонили ховати. Ще 17 людей рашисти вбили", - заявив Президент.

Advertisement

За словами Зеленського, у будь-якому куточку світу це називають пеклом, "коли спалюють цілі села, вчиняють масові страти, ставлять до стінки із зав’язаними очима та вбивають. У будь-якому куточку світу це називають одним словом: нацизм. Якщо це не нацизм, то що тоді?".