Вищий антикорупційний суд заочно обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому начальнику Фонду державного майна України.

Про це Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила у Телеграмі.

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Суд обрав запобіжний захід ексочільнику Фонду держмайна

7 травня слідчий суддя ВАКС підтримав позицію прокурора САП та обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому очільнику ФДМУ.

Експосадовець організував злочинне угрупування, яке протягом 2019-2021 років заволоділо понад 500 млн грн коштів державних підприємств, серед яких найпотужніше хімічне підприємство України - акціонерне товариство “Одеський припортовий завод” та один із найбільших у світі виробників титанової сировини - акціонерне товариство “Об’єднана гірничо-хімічна компанія”.

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Також угрупування легалізувало доходи, одержані злочинним шляхом, на суму понад 10 млрд грн.

Після затримання підозрюваного, який перебуває в міжнародному розшуку, і доставки його до місця проведення досудового розслідування слідчий суддя вирішить питання про застосування цього запобіжного заходу.

Зазначимо, що Дмитро Сенниченко очолював ФДМУ в 2019-2021 роках.

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Справа на 10 мільярдів гривень

У березні 2023 року Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) оголосило про викриття злочинної організації на чолі з ексголовою Фонду держмайна Сенниченком, яка впродовж 2019-2021 років заволоділа понад 500 млн грн коштів державних підприємств.

У НАБУ вважають, що ексголова Фонду держмайна кілька разів відмовився від багатомільйонних хабарів, щоб створити собі імідж борця з корупцією. Насправді ж таким чином він усував конкурентів.

"Як згодом виявили детективи і прокурори, про факти надання неправомірної вигоди тодішній керівник ФДМУ повідомляв, щоб усунути "конкурентів" на "ОПЗ" і "ОГХК" та інших підприємствах зі сфери ФДМУ – аби лише підконтрольна його злочинній організації компанія могла заробити", - зазначили в НАБУ.

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У листопаді 2023 року Національне антикорупційне бюро оновило підозру колишньому очільнику Фонду держмайна Дмитру Сенниченку. Нова підозра - відмивання 10 мільярдів гривень.