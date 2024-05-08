Російські війська завдали удару по житловому району Харкова. Наразі відомо про сімох людей, які дістали поранень.

Атака на Харків - що відомо

Кількість постраждалих унаслідок обстрілу російською армією спортмайданчика біля однієї зі шкіл у Харкові зросла до семи, з них четверо – діти, повідомили у Харківській обласній прокуратурі, передає Укрінформ.

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"За даними слідства, вдень 8 травня російська армія обстріляла Салтівський район: зафіксовано влучання по території стадіону однієї зі шкіл. Отримали травми сім мирних мешканців. Серед них: дівчинка 8 років, двоє хлопчиків 14 років, хлопчик 15 років, чоловік 55 років та двоє жінок", – йдеться в дописі.

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Зазначається, що пошкоджено школу та прилеглі житлові будинки.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).

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Внаслідок російських атак у Харкові постраждали діти. У Вовчанську загинула літня жінка.

Речник Харківської облпрокуратури Дмитро Чубенко розповів у ефірі марафону “Єдині новини”, що снаряд влучив посеред футбольного майданчика. За його словами, у місті та області в момент атаки не оголошували повітряну тривогу.

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"Щодо типу озброєння та місця запуску зараз не готовий сказати. Є вірогідність ракети, яка рухалася на наднизьких висотах, відповідно, її не було видно на радарах протиповітряної оборони", — сказав речник облпрокуратури.

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