Російські війська завдали удару по житловому району Харкова. Наразі відомо про сімох людей, які дістали поранень.
Атака на Харків - що відомо
Кількість постраждалих унаслідок обстрілу російською армією спортмайданчика біля однієї зі шкіл у Харкові зросла до семи, з них четверо – діти, повідомили у Харківській обласній прокуратурі, передає Укрінформ.
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС!
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
"За даними слідства, вдень 8 травня російська армія обстріляла Салтівський район: зафіксовано влучання по території стадіону однієї зі шкіл. Отримали травми сім мирних мешканців. Серед них: дівчинка 8 років, двоє хлопчиків 14 років, хлопчик 15 років, чоловік 55 років та двоє жінок", – йдеться в дописі.
Зазначається, що пошкоджено школу та прилеглі житлові будинки.
За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).
Росіяни обстрілюють Харків та область
Речник Харківської облпрокуратури Дмитро Чубенко розповів у ефірі марафону “Єдині новини”, що снаряд влучив посеред футбольного майданчика. За його словами, у місті та області в момент атаки не оголошували повітряну тривогу.
"Щодо типу озброєння та місця запуску зараз не готовий сказати. Є вірогідність ракети, яка рухалася на наднизьких висотах, відповідно, її не було видно на радарах протиповітряної оборони", — сказав речник облпрокуратури.
Коментарі (0)