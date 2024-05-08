Сучасну оперу GAIA-24. Opera del Mondo презентують у Києві 10 травня. Це творіння композиторів Романа Григоріва та Іллі Разумейко. За останні 10 років з під їхнього пера вийшло вже 11 опер. Тож про що новий шедевр формації Opera Aperta?
Хвилюється богиня Землі: про що нова опера Gaia-24?
Лабораторія сучасної опери Opera Aperta намагається переосмислити руйнівні наслідки людської діяльності через мистецтво й самовираження. У своєму новому творі з трьох актів автори підняли, зокрема, тему руйнівних та жорстоких дій Росії під час її вторгення в Україну, які призводять до глобальної екологічної кризи.
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Роман Григорів та Ілля Разумейко розпочали роботу над оперою "GAIA-24. Opera del Mondo" ще восени 2023 року. Вони знімали численні відео на південному та східному узбережжі острова Хортиця, який сильно постраждав від повені після підриву росіянами греблі Каховської ГЕС. Щоб показати наслідки руйнівної людської діяльності, у річку занурили фортепіано та записали його звуки на підводний мікрофон.
"Піаніно “Україна”, виявляється, вміє плавати. Але не довго. Треба лишень добре закрити кришку, й інструмент перетворюється на човен. Ми взяли дуже різних артистів, які поступово стали одним унікальним плем’ям. Використовуємо багато різноманітної музики: оперу і реп, авангард і поп, фольклор і рейв. Частиною опери буде використано композицію венесуельського діджея і професора Віденської консерваторії Хорхе Санчеса", - розповів композитор Роман Григорів.
Для самої опери зняли багато кадрів, у тому числі там є Алея Героїв Небесної Сотні та інші визначні місця Києва. Одна з провідних артисток, Катерина Гордієнко, сама родом із Нової Каховки, а її мати досі перебуває в окупації.
Постановка має всього три акти. У першому, який триває пів години, можна почути музику народів світу, чітку за структурою та формою. Це так звана тема – Songs of Mother Earth. Друга частина, тривалістю в годину, може здатися авангардною та трохи незвичною, адже містить багато сцен, побудованих на пластиці оголеного тіла. Вона має назву Cabaret Metastasis і є дією з голосом та пластикою. Третя – Dance for Mother Earth – це так званий карнавал музичних смаків, адже там буде все, починаючи від репу й закінчуючи оперетою. Всі ці частини гармонійно поєднанні та мають занурити глядачів в атмосферу сучасного мистецтва.
Після того, як 10 травня відбудеться світова прем’єра опери GAIA-24, її покажуть у Роттердамі, Відні, Берліні та Венеції. Ця опера також відкриє Міжнародний фестиваль опери, музики та театру O.Festival у Нідерландах.
Як з’явилась ідея опери GAIA-24. Opera del Mondo?
Щоб створити іншу свою оперу Chornobyldorf, команда проводила зйомки на березі Каховського водосховища. Після того, як росіяни вчинили черговий акт геноциду та підірвали греблю Каховської ГЕС, з'явилася ідея зафіксувати ці події в мистецтві. Осмислення нового пейзажу Каховки, того, що трапилося з цією землею та її страждання — все це було головною ідеєю створення GAIA-24.
Підрив Каховської ГЕС вплинув на зміни ландшафту та життя багатьох людей у тому районі. Фактично для України це була найбільша екологічна катастрофа з часів Чорнобилю. Творці опери під егідою оператора-постановника Дениса Мельника відзняли на Хортиці сцени, які мають передати боротьбу природи з людиною. Для побудови кадру були використані тіла головних архетипічних героїв, природний ландшафт і плаваюче піаніно.
Гея – це загальновідома давньогрецька богиня Землі, мати всього живого. У роботі над оперою композитори надихалися тезою французького філософа та антрополога Бруно Латура про те, що людству слід перестати сприймати Землю як декорацію людської історії та усвідомити, що Земля стає її головною дійовою особою.
Оголені актори, артмистецтво та новий погляд на створення опери
Задля яскравішого зображення суспільно-політичної ситуації в країні в багатьох сценах присутні оголені актори. Автори опери прагнули передати загальну плачевну ситуацію з правами людей у нашій країні. Адже досі мізогінія та гомофобія, права жінок і ЛГБТ-спільноти, питання прийняття тіла людини в усіх його формах і проявах — це дуже болючі й кричущі історії для нашої країни. На жаль, наразі Україна посідає низьке місце у світових рейтингах із прав та свобод людини, десь біля Росії, Північної Кореї чи Саудівської Аравії.
Мистецтво давно використовує оголене тіло, щоб передати емоції та сприйняття світу довкола. Починаючи з Венери Віллендорфської – скульптури, створеної приблизно за 24 тисячі років до нашої ери, яка тоді була кричущим символом боротьби з заборонами та табуюванням сприйняття тіла людини. Заборона ж або неприйнятність оголеності – показник хворості суспільства.
Композитори Роман Григорів та Ілля Разумейко вважають, що людське тіло є інструментом будь-якого митця, а отже з ним можна і треба працювати. Адже двоє однакових за статурою людей мають все одно різні тіла, зі своїми особливостями та нюансами, в них буде різна пластика, психофізика, різні рухи. Оголене тіло — це найкращий костюм та матеріал, з яким може працювати митець. Річ у тому, що в нього немає недоліків.
Скільки коштує створити сучасну оперу?
При створенні опери GAIA-24 пів мільйона одразу було закладено в бюджет на оренду зали та техніки. Близько мільйона гривень склали гонорари всім залученим артистам, а також оплата технічній та організаційній команді проєкту. Ще приблизно пів мільйона було витрачено на виробничий процес: закупівлю інструментів і матеріалів, підготовку костюмів, транспортування та харчування команди.
На етапі досліджень та експедицій фінансову підтримку команді надали Стабілізаційний фонд культури та освіти від Федерального МЗС Німеччини та Інституту Гете. Творці GАІА-24. Opera del Mondo також отримали підтримку в межах програми (re)connection UA 2023/24.
Після створення GAIA-24 понад 100 000 пішло на комунікацію та рекламу продажів квитків. Тобто фактично для окупності всіх супутніх витрат середня вартість квитка в МЦКМ мала би складати 1500 грн, а для повної окупності всіх вкладених ресурсів та грошової винагороди для команди квиток мав би коштувати десь 3000 грн. Але наразі квитки на виставу коштують від 200 до 3500 грн. Продаж квитків має покрити принаймні половину грошових інвестицій, які були витрачені на створення цієї опери.
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