Сучасну оперу GAIA-24. Opera del Mondo презентують у Києві 10 травня. Це творіння композиторів Романа Григоріва та Іллі Разумейко. За останні 10 років з під їхнього пера вийшло вже 11 опер. Тож про що новий шедевр формації Opera Aperta?

Хвилюється богиня Землі: про що нова опера Gaia-24?

Лабораторія сучасної опери Opera Aperta намагається переосмислити руйнівні наслідки людської діяльності через мистецтво й самовираження. У своєму новому творі з трьох актів автори підняли, зокрема, тему руйнівних та жорстоких дій Росії під час її вторгення в Україну, які призводять до глобальної екологічної кризи.

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Роман Григорів та Ілля Разумейко розпочали роботу над оперою "GAIA-24. Opera del Mondo" ще восени 2023 року. Вони знімали численні відео на південному та східному узбережжі острова Хортиця, який сильно постраждав від повені після підриву росіянами греблі Каховської ГЕС. Щоб показати наслідки руйнівної людської діяльності, у річку занурили фортепіано та записали його звуки на підводний мікрофон.

"Піаніно “Україна”, виявляється, вміє плавати. Але не довго. Треба лишень добре закрити кришку, й інструмент перетворюється на човен. Ми взяли дуже різних артистів, які поступово стали одним унікальним плем’ям. Використовуємо багато різноманітної музики: оперу і реп, авангард і поп, фольклор і рейв. Частиною опери буде використано композицію венесуельського діджея і професора Віденської консерваторії Хорхе Санчеса", - розповів композитор Роман Григорів.

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Фото Opera Aperta

Для самої опери зняли багато кадрів, у тому числі там є Алея Героїв Небесної Сотні та інші визначні місця Києва. Одна з провідних артисток, Катерина Гордієнко, сама родом із Нової Каховки, а її мати досі перебуває в окупації.

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Постановка має всього три акти. У першому, який триває пів години, можна почути музику народів світу, чітку за структурою та формою. Це так звана тема – Songs of Mother Earth. Друга частина, тривалістю в годину, може здатися авангардною та трохи незвичною, адже містить багато сцен, побудованих на пластиці оголеного тіла. Вона має назву Cabaret Metastasis і є дією з голосом та пластикою. Третя – Dance for Mother Earth – це так званий карнавал музичних смаків, адже там буде все, починаючи від репу й закінчуючи оперетою. Всі ці частини гармонійно поєднанні та мають занурити глядачів в атмосферу сучасного мистецтва.

Після того, як 10 травня відбудеться світова прем’єра опери GAIA-24, її покажуть у Роттердамі, Відні, Берліні та Венеції. Ця опера також відкриє Міжнародний фестиваль опери, музики та театру O.Festival у Нідерландах.

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Як з’явилась ідея опери GAIA-24. Opera del Mondo?

Фото Валерії Ландар з репетиції вистави GAIA-24

Щоб створити іншу свою оперу Chornobyldorf, команда проводила зйомки на березі Каховського водосховища. Після того, як росіяни вчинили черговий акт геноциду та підірвали греблю Каховської ГЕС, з'явилася ідея зафіксувати ці події в мистецтві. Осмислення нового пейзажу Каховки, того, що трапилося з цією землею та її страждання — все це було головною ідеєю створення GAIA-24.

Підрив Каховської ГЕС вплинув на зміни ландшафту та життя багатьох людей у тому районі. Фактично для України це була найбільша екологічна катастрофа з часів Чорнобилю. Творці опери під егідою оператора-постановника Дениса Мельника відзняли на Хортиці сцени, які мають передати боротьбу природи з людиною. Для побудови кадру були використані тіла головних архетипічних героїв, природний ландшафт і плаваюче піаніно.

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Гея – це загальновідома давньогрецька богиня Землі, мати всього живого. У роботі над оперою композитори надихалися тезою французького філософа та антрополога Бруно Латура про те, що людству слід перестати сприймати Землю як декорацію людської історії та усвідомити, що Земля стає її головною дійовою особою.