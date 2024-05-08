Українські дронові удари по російських НПЗ шкодять Росії більше, ніж режим західних санкцій.

Про це пише видання Foreign Affairs, зазначаючи що з жовтня 2023 року Україна завдала щонайменше 20 ударів по російських НПЗ.

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Українські силовики зазначили, що мета атак полягає в тому, щоб припинити постачання палива російським військовим і скоротити експортні доходи, які Кремль використовує для фінансування своїх військових дій.

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До кінця березня Україна знищила близько 14 відсотків російських нафтопереробних потужностей і змусила російський уряд ввести шестимісячну заборону на експорт бензину. Один із найбільших виробників нафти зараз імпортує бензин, коментує видання.

Вашингтон нібито попросив Київ припинити удари по російських НПЗ

Нагадаємо, що в березні представники Сполучених Штатів звернулися до українських спецслужб із проханням припинити атаки на російські нафтопереробні заводи через можливе збільшення цін на нафту та можливу помсту.

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Про це писала Financial Times із посиланням на трьох неназваних чиновників, обізнаних із ситуацією.

Повідомлялося, що один неназваний чиновник сказав, що Білий дім "дедалі більше розчарований нахабними атаками українських безпілотників" на нафтові об’єкти на заході Росії, що завдало шкоди російським нафтовидобувним потужностям.