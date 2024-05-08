Майже 800 державних та казенних компаній подали фінансову звітність у 2023 році. Щороку 40% цих компаній є збитковими. Водночас лише чверть компаній державного сектору дотримуються закону та подають до Держстату свою фінансову звітність.

Про це свідчать дані Опендатабот.

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Майже половина підприємств України - збиткові

Згідно з даними Держстату, 789 державних та казенних підприємств подали фінансові звіти у 2023 році. Це лише чверть від усіх держкомпаній в Україні у 2024 році. Для порівняння, найменше компаній відзвітували про свої фінансові успіхи у 2021 році – лише 475.

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"На противагу до приватного бізнесу у держпідприємств є значні переваги — окрім того, що вони є державною власністю, часто-густо такі компанії також є монополістами. Тобто за умови грамотного управління мають усі можливості бути навіть прибутковішими за приватний бізнес.

Проте, як показують дані фінзвітності Держстату, майже половини з ДП навіть у таких умовах є збитковою. Ми створили Реєстр державних компаній, аби було простіше зіставляти їх фінансови показники та бачити, яка державна власність працює максимально неефективно", — коментує Олексій Іванкін, керівник Опендатабота.

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В середньому, 40% від держпідприємств, що подали звіти, є збитковими. Наприклад, торік з 789 компаній – 313 мали збитки, у 2022 році з 797 підприємств – 389 збиткові.

Які українські підприємства найбільше зазнали збитків, а які компанії нарощують прибуток

Лідером збитків у 2023 році став аеропорт “Бориспіль”. Їхня сума сягнула 1,4 млрд грн. А за темпами зростання збитків перше місце займає “Добропіллявугілля-Видобуток” – майже у 12 разів, зі 122 млн грн до майже 1,4 млрд грн за рік.

Попри значну кількість збиткових компаній є й ті, що нарощують свої обороти. Наприклад, обіг “Укрспецекспорт” за рік зріс майже на третину, до 32 млрд грн. А “Павлоградський хімічний завод” від початку повномасштабної війни збільшив обіг у 2,6 раза – до 8,2 млрд грн.

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Попри великі обороти, лідерами за прибутком є зовсім інші підприємства. Найприбутковішим державним підприємством країни є “Ліси України” – 2,8 млрд грн. А найбільше зростання прибутку продемонстрував торговельний порт “Чорноморськ”: за рік його прибутки зросли у 26 разів: з 37,2 млн до 986 млн грн.