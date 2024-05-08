Якщо президент Франції Емманюель Макрон відправить в Україну війська, то вони неминуче стануть цілями Збройних сил Росії, заявила речниця МЗС Росії Марія Захарова.

"Характерно, що сам Макрон пояснює цю риторику бажанням створити для Росії якусь "стратегічну невизначеність… Мусимо його розчарувати – для нас ситуація виглядає більш ніж визначеною", – заявила журналістам Захарова.

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За її словами, Росія буцімто вже бачить зростання кількості французьких громадян серед загиблих в Україні.

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"Якщо французи з'являться в зоні конфлікту, вони неминуче стануть мішенню для російських збройних сил. Мені здається, що Париж уже має докази цього", – додала вона.

Макрон не виключає введення військ в Україну

Минулого тижня Президент Франції Емманюель Макрон підтвердив, що не виключає введення військ в Україну, якщо Росія прорве українську лінію фронту і Київ попросить про таку допомогу.

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В інтерв'ю виданню The Economist Макрон заявив, що можливість введення військ "легітимно" виникне в разі такого сценарію.

Коментарі Макрона з'явилися на тлі зростання напруженості через побоювання, що Росія може розпочати новий масштабний наступ в Україні.