"Ми розпочинаємо підготовку до будівництва двох нових енергоблоків на майданчику ПАЕС. Враховуючи нагальні потреби України в сучасній надійній генерації та тривалий цикл будівництва, ми повинні розпочати цей процес уже сьогодні, здійснити інженерно-вишукувальні та передпроєктні роботи, провести необхідні розрахунки тощо. Нагадаю, що згідно з Енергетичною стратегією України до 2050 року нам потрібно мати 24 ГВт атомних потужностей", - прокоментував голова правління АТ «НАЕК «Енергоатом» Петро Котін.

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Про це повідомляється в Телеграмі ДП НАЕК «Енергоатом».

Компанія "Енергоатом" розпочинає передбудівельні заходи для будівництва нових енергоблоків на Південноукраїнській атомній електростанції.

Росія обстріляла ПАЕС

Нагадаємо, що ще у вересні 2022 року Росія обстріляла промислову зону Південноукраїнської атомної електростанції – ракета впала лише за 300 м від реакторів.

Про це повідомляла в Телеграмі пресслужба ДП «НАЕК «Енергоатом».

Згідно з повідомленням, 19 вересня 2022 року о 00:20 російські сили здійснили ракетний обстріл ПАЕС. Вибух стався всього за 300 м від реакторів ПАЕС.

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Як уточнив Енергоатом, ударна хвиля пошкодила будівлі АЕС, розбила понад 100 вікон. Через влучання відключилися три високовольтні лінії електропередачі, а також гідроагрегат Олександрівської ГЕС, яка входить до складу Південноукраїнського енергокомплексу.