Уночі 9 і 10 травня в Україні, крім південної частини та Закарпаття, на поверхні ґрунту заморозки 0-5°, оголошено I рівень небезпеки (жовтий).

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС! Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Жителям Чернігівської і Сумської областей слід очікувати похолодання до -3 градусів уночі 9 травня. Сильні заморозки також будуть уночі 10 травня в Сумській, Харківській та Луганській областях. У більшості регіонів оголошено IІ рівень небезпеки (помаранчевий).