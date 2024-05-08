Уночі 9 і 10 травня в Україні, крім південної частини та Закарпаття, на поверхні ґрунту заморозки 0-5°, оголошено I рівень небезпеки (жовтий).

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Жителям Чернігівської і Сумської областей слід очікувати похолодання до -3 градусів уночі 9 травня. Сильні заморозки також будуть уночі 10 травня в Сумській, Харківській та Луганській областях. У більшості регіонів оголошено IІ рівень небезпеки (помаранчевий).

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Пил із Сахари знову дістався Києва

Наприкінці квітня пил із пустелі Сахара вкотре дістався території України. У Києві цей пил змішався з опадами, тому дощові краплі мали жовтуватий відтінок.

"Зокрема, це яскраво видно на автомобілях, які потрапили під сьогоднішній дощ у столиці – більшість автівок покриті шаром жовтого сахарського пилу», – йдеться в повідомленні.

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