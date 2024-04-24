Пил із пустелі Сахара сьогодні дістався території України. У Києві цей пил змішався із опадами, тому дощові краплі мають жовтуватий відтінок.

Про це повідомила пресслужба Київської міської військової адміністрації.

У Києві пил з Сахари змішався з опадами

Як і попереджав Укргідрометцентр, пил із пустелі Сахара сьогодні дістався території України. У Києві цей пил змішався із опадами, тому дощові краплі мають жовтуватий відтінок.

"Зокрема, це яскраво видно на автомобілях, які потрапили під сьогоднішній дощ в столиці – більшість автівок покриті шаром жовтого сахарського пилу», – йдеться в повідомленні.

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У КМВА додали, що пил залишатиметься в атмосфері над Україною аж до п'ятниці і з п'ятниці на суботу відступить на схід та атмосфера очиститься.