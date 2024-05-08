Ще одинадцятеро дітей з окупованої території Херсонської області вдалося вивезти на підконтрольну Україні територію. Зараз з ними працюють спеціалісти.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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З російської окупації вивезли ще 11 дітей

«На підконтрольну Україні територію повернули дві дівчинки-сироти 10-ти та 13-ти років. А також дев’ять дітей, які мають батьків або одного з них. Це - 5 дівчаток та 4 хлопчики, віком від 1 до 16 років», - йдеться у повідомленні.

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Прокудін зазначив, що це стало можливим завдяки благодійній організації Save Ukraine, органам опіки та піклування, а також службі у справах дітей області та батьків дітей. Нині діти - у безпечному місці, де отримують необхідну медичну та психологічну допомогу.

Очільник Херсонської ОВА подякував всім, хто допомагає українським громадянам виїхати на вільну землю.

"З початку 2024 року на підконтрольну Україні територію вдалось повернути 78 дітей із Херсонської області", - підсумували в ОВА.

З окупованої частини Херсонщини повернули сім'ю з дитиною

Декілька днів тому на підконтрольну Україні територію з тимчасово окупованої частини Херсонщини повернули 16-річного юнака з родиною.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Оллександр Прокудін.

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У повідомленні зазначається, що волонтери з команди "Save Ukraine" допомогли евакуюватися юнаку та його родині.

"Зараз вони у безпеці, про них турбуються лікарі та психологи, які допомагають оговтатися від пережитого та адаптуватися на новому місці", - повідомив Прокудін.