В ЄС схвалили надання Україні коштів від заморожених активів РФ

«Посли ЄС погодили в принципі заходи щодо надзвичайних прибутків, отриманих від заморожених активів Росії. Кошти підуть на підтримку відбудови та військової оборони України в умовах російської агресії», – йдеться у дописі.

Сьогодні постійні представники Європейського Союзу погодили використання прибутків від заморожених російських активів на підтримку відновлення України та її військового захисту від агресії Росії.

Прибутки від заморожених активів РФ навряд чи підуть на зброю для України

У квітні радник керівника Офісу президента Владислав Власюк заявив, що прибутки від російських заморожених активів навряд чи підуть на закупівлю зброї для України. Найбільш ймовірно, що ці кошти передадуть до бюджету або направлять на відбудову.

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«Прибутки від розміщених активів, це 7-8 млрд доларів на рік в Європейській зоні, які Росія генерує з розміщених в Європейському союзі коштів, я думаю, реалістично говорити, що ці кошти будуть використовуватися або на пряму допомогу бюджету, або на відбудову. Але навряд чи на зброю», - сказав він в ефірі телемарафону.

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Британія готова позичити Україні всі заморожені активи РФ

Велика Британія готова позичити Україні всі заморожені в країні активи російського центрального банку, оскільки Росія в будь-якому випадку буде змушена виплатити репарації Україні після закінчення війни, заявив міністра закордонних справ Британії Девіда Кемерона.

За його словами, ці активи будуть використані як гарантія виплати репарацій.

«Існує можливість використати щось на кшталт синдикованого кредиту або облігації, які ефективно використають заморожені російські активи як гарантію, щоб передати ці гроші українцям, знаючи, що ми повернемо їх, коли Росія виплатить репарації. Це може бути найкращим способом зробити це.

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Ми прагнемо максимальної єдності G7 і ЄС у цьому питанні, але якщо ми не зможемо її досягти, я думаю, нам доведеться рухатися вперед із союзниками, які підтримають такі заходи», - заявив Кемерон.