У тимчасово окупованому Криму росіяни почали частіше проводити перевірки телефонів та допити місцевого населення. Окупанти завозять на півострів додаткові загони ФСБ аби ловити інформаторів Сил оборони України й зменшити кількість витоку даних.

Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).

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Кримчан стали частіше піддавати інформаційним репресіям

"Окупанти завозять на півострів Крим додаткові загони ФСБ аби ловити інформаторів Сил оборони й зменшити кількість витоку даних. На півострові посилені перевірки телефонів та почастішали випадки допитів місцевого населення", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що ворог не контролює захоплені території й лишається для населення окупантом, відтак росіяни вимушені посилювати репресивний апарат.

"Проте сподівання росіян марні, адже місцеві не сприймають їх й очікують звільнення рідного краю. Тому успішні удари по військових об’єктах ЗС РФ будуть продовжуватись й ATACMS не завершаться ніколи", - додали в ЦНС.

Центр національного спротиву закликав мешканців ТОТ й надалі повідомляти інформацію про ворога, аби якнайшвидше "відправити його до пекла".

Пенсіонерку з Криму заарештували на п'ять діб за картинку в соцмережі

Пенсіонерка з тимчасово окупованого Росією Криму була затримана на п'ять діб за публікацію зображення тризуба в "Однокласниках" та отримала штраф у розмірі 35 тисяч рублів (більше 15 тисяч гривень).

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Про це пише Телеграм-канал Крымский ветер.

Як зазначається в повідомленні, жінку звинуватили у "публічній демонстрації нацистської символіки та дискредитації збройних сил Росії".

Російський псевдосуд встановив, що 64-річна місцева мешканка в соцмережі "Одноклассники" розмістила публікацію, на якій був зображений український тризуб.