У Россошанському районі Воронезької області Росії чоловік пенсійного віку протаранив автобус з російськими військовими, які їхали з України.

Про це повідомляє Телеграм-канал ASTRA.

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У РФ пенсіонер перекинув автобус з військовими, які їхали з України

"Автобус, який віз 32-х військових — контрактників та мобілізованих — з України в Уфу, потрапив напередодні в ДТП", - йдеться у дописі.

Внаслідок ДТП постраждали дев'ятеро російських військовослужбовців, їх госпіталізували.

За даними ASTRA, автобус зіткнувся з "Волгою", яка вилетіла на зустрічну смугу. У результаті ДТП автівка вибухнула, її водій – 69-річний мешканець села Попівка – загинув на місці.

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Автобус з військовими після зіткнення перекинувся і впав у кювет.

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