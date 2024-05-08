У Россошанському районі Воронезької області Росії чоловік пенсійного віку протаранив автобус з російськими військовими, які їхали з України.

Про це повідомляє Телеграм-канал ASTRA.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС! Підписуйтесь на наш Viber-канал.

У РФ пенсіонер перекинув автобус з військовими, які їхали з України

"Автобус, який віз 32-х військових — контрактників та мобілізованих — з України в Уфу, потрапив напередодні в ДТП", - йдеться у дописі.

Внаслідок ДТП постраждали дев'ятеро російських військовослужбовців, їх госпіталізували.

За даними ASTRA, автобус зіткнувся з "Волгою", яка вилетіла на зустрічну смугу. У результаті ДТП автівка вибухнула, її водій – 69-річний мешканець села Попівка – загинув на місці.

Advertisement

Автобус з військовими після зіткнення перекинувся і впав у кювет.