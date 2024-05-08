Британський уряд інвестує майже 200 мільйонів фунтів ($251,14 млн) у будівництво першого в Європі заводу з виробництва високопробного низькозбагаченого урану (HALEU). В уряді зазначили, що саме таке паливо буде необхідне для живлення наступного покоління ядерних енергетичних проєктів.

Про це повідомляє агенція Reuters.

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У Великій Британії створять інноваційний для Європи завод

Для досягнення кліматичних цілей та посилення енергетичної безпеки, Велика Британія має намір збільшити потужність своєї ядерної енергетики до 2050 року до 24 гігават. Еквівалентно це приблизно чверті прогнозованого попиту на електроенергію, порівняно з 14 %, які є зараз.

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Відомство сподівається побудувати нові сучасні реактори, яким може знадобитися паливо HALEU. В уряді Великої Британії також розраховують, що це відкриє можливості експортувати HALEU союзникам, які прагнуть зменшити залежність від російського ядерного палива.

«Оскільки ми бачимо, що з'являються більш досконалі модульні реактори, паливо HALEU буде необхідним, тому наявність більшої кількості цієї технології у Великій Британії означатиме, що ми зможемо постачати їх з внутрішнього джерела», - сказав міністр ядерної енергетики та відновлюваних джерел енергії Великої Британії Ендрю Боуї.

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У повідомлення зазначається, що велика кількість компаній, які спеціалізуються на розробці сучасних ядерних реакторів, покладаються на HALEU, але основною компанією, яка зараз продає комерційні партії палива, є TENEX, що входить до складу російської енергетичної компанії "Росатом".

Уряд Великої Британії вже виділив компанії Urenco, що займається збагаченням урану, 196 мільйонів фунтів на будівництво заводу в графстві Чешир. Підприємство забезпечить близько 400 робочих місць.

Зазначається, що до 2030 року об'єкт буде готовий до вироблення палива, використання на внутрішньому ринку або для продажу на експорт.

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Британія вишле з країни військового аташе РФ

Велика Британія вишле з країни російського військового аташе та планує позбавити дипломатичного статусу деякі об’єкти нерухомості РФ у країні, повідомляє Sky News з посиланням на очільника Міністерства внутрішніх справ Британії Джеймса Клеверлі.

Клеверлі зазначив, що ці заходи вжили у зв'язку з «безрозсудною та небезпечною діяльністю російського уряду по всій Європі».

«Я можу сказати Палаті громад, що ми вишлемо російського аташе з питань оборони, який є незаявленим співробітником військової розвідки», - зазначив британський міністр.

Також він заявив, що Британія позбавить статусу дипломатичних приміщень кілька об'єктів нерухомості, що належать Росії у країні, включаючи Seacocks House у Сассексі, і торговий та оборонний відділ у Хайгейті, що, як вважається використовувалися з розвідувальною метою.

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«Ми вводимо нові обмеження на видачу російських дипломатичних віз, включаючи обмеження терміну перебування російських дипломатів у Великій Британії», - наголосив Клеверлі.

«Наше послання Росії чітке: припиніть цю незаконну війну. Виведіть свої війська з України. Припиніть цю шкідливу діяльність», - підсумував він.