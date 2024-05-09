Російські хакери зламали супутниковий ефір каналів груп StarLight Media та "Інтер" і запустили трансляцію параду на Красній площі в Москві.
Про це повідомляє "Детектор медіа".
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Хакери з РФ атакували низку українських телеканалів
У повідомленні йдеться, що про хакерську атаку свідчать відео у низці телеграм-каналів.
Цю ж інформацію підтвердили "Детектору медіа" у Національній раді з питань телебачення та радіомовлення.
Провайдери переходять на IPTV-сигнал, фахівці працюють над відбиттям хакерської атаки, зазначили у "Детекторі медіа".
У Криму зламали платформу для телетрансляцій
У тимчасово окупованому Криму 9 травня було зламано одну з платформ для трансляції телеканалів.
Про це повідомляє проєкт "Крим.Реалії".
Зазначається, що технічні служби ведуть відновлювальні роботи.
У Держспецзв’язку попереджали про кіберзагрозу для Сил оборони України
Нещодавно урядова команда реагування на надзвичайні комп’ютерні події CERT-UA, яка діє при Держспецзв’язку, повідомила про підвищену активність угруповання UAC-0184, яке намагається отримати доступ до комп'ютерів військовослужбовців із метою викрадення документів та даних месенджерів.
У повідомленні зазначається, що зловмисники використовують популярні месенджери, соціальні мережі та інші платформи для знайомств і спілкування з метою розповсюдження шкідливих програм.
Їхні методи включають, зокрема, cупровідні повідомлення-приманки: наприклад, про відкриття виконавчого провадження/кримінальної справи; відео бойових дій; запит на знайомство тощо; файли (архіви) з проханням допомогти у їх відкритті/обробці.
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