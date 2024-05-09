Президент України Володимир Зеленський наголошує, що сила Європи - у добровільному єднанні людей і цінностей.
Про це він заявив з нагоди Дня Європи.
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Зеленський привітав усіх із Днем Європи
"Наша Європа - це добровільне єднання націй, спільнот і мільйонів дуже різних людей, єднання цінностей. І в цьому - справжня європейська сила", - наголосив Президент.
На його переконання, усі разом мають і далі примножувати цю силу, дбаючи про захист життя і спільних цінностей на континенті.
"Робити все, щоб передати дітям у спадок усю нашу Європу - мирну, об’єднану, ту, у якій справді хочеться жити і яку не зламати ані Гітлеру, ані Путіну... Вони здатні вкрасти у Європи роки миру, але не нашу спільну долю - долю тих, хто перемагає зло, захищає життя та цінує мир", - підсумував Зеленський.
В Україні сьогодні святкують День Європи
Вже другий рік в Україні це свято відзначають 9 травня. Його запроваджено указом Президента Володимира Зеленського №266/2023 від 8 травня 2023 року.
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«Усвідомлюючи європейську ідентичність Українського народу, з метою зміцнення єдності народів Європи, забезпечення миру, безпеки й стабільності на європейському континенті, засвідчуючи відданість ідеалам та цінностям демократії, підтримуючи ініціативи молодіжних та інших громадських об’єднань, постановляю установити в Україні День Європи, який відзначати щороку 9 травня спільно з державами Європейського Союзу», – йдеться в документі.
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