Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс вважає, що західні країни можуть відправити своїх військових інструкторів до України для навчання українських захисників. Це, серед іншого, показало би президенту РФ, що не йому вирішувати, як допомагатиме Захід.

Про це пише Укрінформ із посиланням на The Guardian.

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Західні партнери можуть відправити своїх військових інструкторів в Україну

Після зустрічі з очільником британського МЗС Девідом Кемероном Ландсбергіс підтримав свого британського колегу, який нещодавно заявив, що Україна може бити британськими ракетами по території РФ.

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Ландсбергіс також підтримав президента Франції Емманюеля Макрона, який не виключив відправлення французьких військових до України. Він наголосив, що заяви про ініціативу Макрона вже спрацювали, оскільки Кремль змінив свої розрахунки.

«Наші війська перед війною навчали українців в Україні і ми займаємося цим вже багато років. Тому повернення до цієї традиції може бути цілком реальним. Це може бути першим кроком в ініціативі президента Макрона», – сказав очільник МЗС Литви.

Більше по темі Литва передала Україні чергову партію військової допомоги Зокрема, військове відомство Литви повідомило про відправку боєприпасів, антидронів та БПЛА.

На його думку, навчання українських військових на території України буде «більш практичним», ніж навчання в країнах-членах НАТО.

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«Вам не потрібно займатися їхнім транспортуванням. У вас є все, що їм потрібно, прямо тут. Можливо (західні – ред.) інструктори у складі коаліції для навчання українців в Україні можуть бути захищені системами ППО, що, своєю чергою, означає, що частина українського неба буде захищена засобами ППО», – додав литовський міністр.

За словами Ландсбергіса, такий крок «продемонструє Путіну, що не йому вирішувати, як ми будемо допомагати Україні. Замість цього ми подивимося, що потрібно, і пристосуємося до ситуації, тому що ситуація не стає кращою».

Він додав, що вже представив цю ідею литовському уряду, однак зауважив, що було би краще створити потужну коаліцію спільно з іншими країнами.

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Ландсбергіс також прокоментував масштабні атаки Росії на енергосистему України, наголосивши, що це спільна провина Заходу. «Вони (росіяни – ред.) просто атакують мозкові центри електромереж, і виправити це набагато важче. Дивлячись на наступну зиму, мені, чесно кажучи, дуже важко уявити, як буде жити Україна», – сказав він.

Литва готова відправити своїх військових в Україну

Литовський уряд готовий відправити власні війська до України з метою навчання.

Про це повідомила прем'єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте для Financial Times.

"Інгріда Шимоніте повідомила FT, що вона має дозвіл парламенту на відправку військових в Україну з навчальною метою, про що її уряд уже заявляв, але Київ поки не просив про це", - повідомляється в публікації.

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Як зазначила Шимоніте, якби Литва думала лише про реакцію Росії, то не могла би нічого відправляти. Кожного другого тижня всі чують, що комусь погрожують ядерним бомбардуванням.