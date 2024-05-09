Президент Володимир Зеленський звільнив ексголовнокомандувача Збройних сил України генерала Валерія Залужного з військової служби.

Відповідний указ №309/2024 опублікований на сайті президента України.

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В документі йдеться: "Звільнити генерала Залужного Валерія Федоровича з військової служби у відставку за станом здоровʼя з правом носіння військової форми одягу".

Зеленський змінив командувача Сил спецоперацій

Президент Володимир Зеленський звільнив Сергія Лупанчука з посади командувача Сил спеціальних операцій Збройних сил України і призначив на цю посаду Олександра Трепака.

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Відповідні укази №313/2024 та №314/2024 від 9 травня опубліковані на сайті Президента.

Зазначимо, що 3 листопада 2023 року Зеленський звільнив Віктора Хоренка з посади командувача Сил спецоперацій та призначив на цю посаду Лупанчука.

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Зеленський знову призначив Герегу на посаду командувача Сил підтримки ЗС

Президент Володимир Зеленський призначив Дмитра Герегу на посаду командувача Сил підтримки Збройних сил України.

Відповідний указ №315/2024 від 9 травня опублікований на сайті очільника держави.

4 березня 2024 року Президент звільнив Герегу з посади командувача Сил підтримки ЗСУ і призначив на його місце Олександра Яковця.

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26 квітня Зеленський звільнив Яковця з посади командувача Сил підтримки ЗСУ.

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