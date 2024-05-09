90% бізнесу Київської області відновили свою роботу, а 76% підприємств запрацювали на повну потужність.

Про це повідомляє Укрінформ, цитуючи голову Київської ОВА Руслана Кравченка під час виступу на Другому Міжнародному саміті міст і регіонів.

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"Бізнес Київщини вистояв, адаптувався до викликів, відбудувався та розвивається. 90% представників бізнесу вже відновили свою роботу, 76% підприємств Київщини вже працюють на повну потужність", – зазначив Кравченко.

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У порівнянні з минулим роком, сума сплачених податків та зборів до бюджетів усіх рівнів зросла на 32% лише за три місяці, додав він.

На думку голови Київської ОВА, область економічно розвинена, приваблива для бізнесу та інвестицій, а також має значний індустріальний та транзитний потенціал із розвиненою транспортною інфраструктурою.

Як зазначив Кравченко, Київщина входить у п’ятірку лідерів серед регіонів, привабливих для ведення бізнесу, бо тут стабільно зростає кількість нових суб'єктів господарювання. До того ж, вона п’ята за обсягом валового регіонального продукту, входить у трійку за обсягом капітальних інвестицій і в четвірку за обсягом прямих іноземних інвестицій серед інших регіонів.

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40% компаній були збитковими у 2023 році

Близько чверті державних та казенних компаній подали фінансову звітність. Щороку 40% цих компаній є збитковими.

Про це повідомив Опендатабот.

За даними Держстату, 789 державних та казенних підприємств подали фінансові звіти у 2023 році. Це чверть від усіх держкомпаній в Україні у 2024 році. Найменше компаній відзвітували про свої фінансові успіхи у 2021 році – лише 475.

Лідером збитків у 2023 році був аеропорт “Бориспіль”. Сума збитків сягнула 1,4 млрд грн. За темпами зростання збитків перше місце зайняла компанія “Добропіллявугілля-Видобуток” – зі 122 млн грн до майже 1,4 млрд грн за рік.

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2,5 тисячі компаній в Україні зареєстровані за однією адресою

1 286 адреса масової реєстрації компаній існує в Україні, за даними Єдиного державного реєстру.

Про це також повідомляв Опендатабот.

Як зазначається, найбільше компаній за такими адресами зареєстровано в Києві (понад 101 тис.) і в Харківській та Одеській областях (понад 8 тис. і 5 тис. відповідно).

Реєстрацію місцезнаходження компанії за адресами масової реєстрації член Кваліфікаційної комісії арбітражних керівників Денис Лихопьок відносить до її негативних характеристик при плануванні співпраці з такою компанією.

Як зазначив Лихопьок, у своїй практиці він стикався з непоодиноким явищем, що місцезнаходженнями компаній-банкрутів виявляються місця масової реєстрації. Така перереєстрація найчастіше відбувається за ініціативою керівників та власників бізнесів, які намагаються уникнути фінансової відповідальності напередодні відкриття справ про банкрутство.