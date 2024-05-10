У ніч проти 10 травня сили ППО знищили всі 10 "Шахедів", якими ворог атакував Україну.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС!
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
Українські захисники знищили всі дрони
"Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну - задіяли 10 БпЛА типу “Shahed”. Силами та засобами протиповітряної оборони України всі ударні БпЛА були знищені", - йдеться у повідомленні.
Атака на Харків - що відомо
Цієї ночі російська окупаційна армія завдала удару по Харкову, постраждали двоє людей.
Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.
Спалахнула пожежа у трьох приватних будинках. За попередніми даними, пошкоджені 12 приватних житлових будинків.
Як зауважив очільник ОВА, постраждали 11-річна дитина та жінка віком 72 років, в них гостра реакція на стрес.
"Всюди - виключно цивільна інфраструктура та житловий район!", - наголосив Синєгубов.
Коментарі (0)