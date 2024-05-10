У ніч проти 10 травня сили ППО знищили всі 10 "Шахедів", якими ворог атакував Україну.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

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Українські захисники знищили всі дрони

"Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну - задіяли 10 БпЛА типу “Shahed”. Силами та засобами протиповітряної оборони України всі ударні БпЛА були знищені", - йдеться у повідомленні.

Атака на Харків - що відомо

Цієї ночі російська окупаційна армія завдала удару по Харкову, постраждали двоє людей.

Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

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Спалахнула пожежа у трьох приватних будинках. За попередніми даними, пошкоджені 12 приватних житлових будинків.

Як зауважив очільник ОВА, постраждали 11-річна дитина та жінка віком 72 років, в них гостра реакція на стрес.

"Всюди - виключно цивільна інфраструктура та житловий район!", - наголосив Синєгубов.

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