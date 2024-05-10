Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус повідомив, що Німеччина придбає в США системи HIMARS для України.

Про це він заявив німецьким журналістам у Вашингтоні, передає Укрінформ.

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Україна отримає 3 системи HIMARS

«Можу підтвердити, що ми в співпраці з американцями передамо Україні 3 системи HIMARS», - сказав Пісторіус.

Він пояснив, що йдеться про РСЗВ із запасів армії США, які оплатить Німеччина.

Міністр також наголосив на важливості співпраці Європи та Сполучних Штатів, союзників по НАТО в питанні підтримки України.

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Він нагадав про загрозу, яку становить путінська війна для безпеки Європи, а також наголосив, що перемога Путіна стала би заохоченням для інших автократій. Цього не можна допустити, підкреслив міністр.

США нададуть Україні захист від російських РЕБ для високоточних бомб

ВПС США першими відреагували на збільшення повідомлень про те, що російські радіоелектронні перешкоди серйозно впливають на ефективність західних боєприпасів із GPS-наведенням, які надсилаються в Україну.

Більше по темі Литва передала Україні чергову партію військової допомоги Зокрема, військове відомство Литви повідомило про відправку боєприпасів, антидронів та БПЛА.

Зокрема, йшлося про Joint Direct Attack Munition Extended Range (JDAM-ER) - комплект обладнання, що перетворює прості бомби («тупі» бомби, англ. "dumb bombs") у всепогодні керовані («розумні», англ. "smart") боєприпаси, що їх почали застосовувати на українських МіГ-29 і Су-27 з початку 2023-го року.

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У п'ятницю Пентагон оголосив про укладення з американською компанією Scientific Applications and Research Associates Inc (SARA) контракту на приблизно 23,5 млн доларів США на постачання датчиків, які дозволять модифікувати комплекти JDAM-ER для використання на тих відтинках фронту, де росіяни застосовують так звані глушники GPS. Ці датчики будуть надані Україні як частини іноземних військових продажів (FMS) Україні.