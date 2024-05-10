Цієї ночі російська окупаційна армія завдала ракетного удару по Харкову, постраждали двоє людей.

Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

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Атака на Харків - що відомо

Спалахнула пожежа у трьох приватних будинках. За попередніми даними, пошкоджені 12 приватних житлових будинків.

Як зауважив очільник ОВА, постраждали 11-річна дитина та жінка віком 72 років, у них гостра реакція на стрес.

"Всюди - виключно цивільна інфраструктура та житловий район!", - наголосив Синєгубов.

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Російські армія вдарила по Харкову ракетою С-300, повідомив міський голова Ігор Терехов.

За його словами, в результаті удару по приватному сектору постраждали дитина віком 11 років та 72-річна жінка.

Горіли три будинки, два з них зруйновані повністю, один - частково. Загалом руйнацій зазнали 26 будинків, вибиті понад 300 вікон.

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"Без світла 80 абонентів, без газу - 4", - зазначив мер.