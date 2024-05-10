Цієї ночі російська окупаційна армія завдала ракетного удару по Харкову, постраждали двоє людей.
Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.
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Атака на Харків - що відомо
Спалахнула пожежа у трьох приватних будинках. За попередніми даними, пошкоджені 12 приватних житлових будинків.
Як зауважив очільник ОВА, постраждали 11-річна дитина та жінка віком 72 років, у них гостра реакція на стрес.
"Всюди - виключно цивільна інфраструктура та житловий район!", - наголосив Синєгубов.
Російські армія вдарила по Харкову ракетою С-300, повідомив міський голова Ігор Терехов.
За його словами, в результаті удару по приватному сектору постраждали дитина віком 11 років та 72-річна жінка.
Горіли три будинки, два з них зруйновані повністю, один - частково. Загалом руйнацій зазнали 26 будинків, вибиті понад 300 вікон.
Росіяни обстрілюють Харків та область
"Без світла 80 абонентів, без газу - 4", - зазначив мер.
Росія знову обстріляла навчальний заклад у Харкові: є постраждалі
8 травня російські війська завдали удару по житловому району Харкова. Семеро людей дістали поранень.
"За даними слідства, вдень 8 травня російська армія обстріляла Салтівський район: зафіксовано влучання по території стадіону однієї зі шкіл. Отримали травми сім мирних мешканців. Серед них: дівчинка 8 років, двоє хлопчиків 14 років, хлопчик 15 років, чоловік 55 років та двоє жінок", – йдеться в дописі.
Зазначається, що було пошкоджено школу та прилеглі житлові будинки.
За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).
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