Цієї ночі російська окупаційна армія завдала ракетного удару по Харкову, постраждали двоє людей.

Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

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Атака на Харків - що відомо

Спалахнула пожежа у трьох приватних будинках. За попередніми даними, пошкоджені 12 приватних житлових будинків.

Як зауважив очільник ОВА, постраждали 11-річна дитина та жінка віком 72 років, у них гостра реакція на стрес.

"Всюди - виключно цивільна інфраструктура та житловий район!", - наголосив Синєгубов.

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Російські армія вдарила по Харкову ракетою С-300, повідомив міський голова Ігор Терехов.

За його словами, в результаті удару по приватному сектору постраждали дитина віком 11 років та 72-річна жінка.

Горіли три будинки, два з них зруйновані повністю, один - частково. Загалом руйнацій зазнали 26 будинків, вибиті понад 300 вікон.

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Внаслідок російських атак у Харкові постраждали діти. У Вовчанську загинула літня жінка.

"Без світла 80 абонентів, без газу - 4", - зазначив мер.

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8 травня російські війська завдали удару по житловому району Харкова. Семеро людей дістали поранень.

"За даними слідства, вдень 8 травня російська армія обстріляла Салтівський район: зафіксовано влучання по території стадіону однієї зі шкіл. Отримали травми сім мирних мешканців. Серед них: дівчинка 8 років, двоє хлопчиків 14 років, хлопчик 15 років, чоловік 55 років та двоє жінок", – йдеться в дописі.

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Зазначається, що було пошкоджено школу та прилеглі житлові будинки.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).

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