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Карикатури
Гіркі думки про святкування Путіним «Перемоги»
Гіркі думки про святкування Путіним «Перемоги»
Сергій Коляда про реалії святкування Дня Перемоги в Москві.
Сергій Коляда
| травень 10, 2024, 10:27
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Сергій Коляда
Сергій Коляда – український карикатурист та книжковий ілюстратор. Живе і працює в Києві. Він бере участь у багатьох мистецьких виставках і ярмарках, працює в анімаційних студіях, різних журналах і газетах.
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