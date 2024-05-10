Після закінчення його п’ятирічного строку повноважень 21 травня Президент України Володимир Зеленський не втратить свою легітимність. Його повноваження триватимуть до обрання наступного глави держави.

Про це пише Укрінформ із посиланням на заяву міністра юстиції України Дениса Малюськи в інтерв’ю BВС News Україна.

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Малюська заявив, що Зеленський не втратить свою легітимність

«Повноваження президента тривають до обрання наступного. Але чимало норм Конституції сформульовано таким чином, що той, хто хоче знайти до чого придратися чи на чомусь побудувати якусь теорію змови – то він це знайде», - зазначив Малюська.

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Міністр зазначив, що "варто очікувати багато шуму і крику, особливо базуючись на тому, що автори-розробники Конституції мало вірили в реалістичність повномасштабної війни за участю України і тому досить незграбно повелись стосовно відповідних норм, які прописані в Конституції".

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На думку міністра, звертатися до Конституційного Суду не на часі

Міністр вважає, що наразі недоречно звертатись до Конституційного Суду за роз’ясненням щодо тих чи інших неточностей Конституції.

«Таке звернення означає, що питання є і є сумніви, вони обґрунтовані, і нам треба цілий авторитет Конституційного Суду, який би цю ситуацію врегулював. Враховуючи комунікаційну і безпекову ситуацію в країні, офіційно і публічно ставити під сумнів легітимність президента було б величезною помилкою.

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Тому я думаю, що зараз немає сенсу звертатися до Конституційного Суду. Колись, десь – можливо було б, але знову ж таки – не на даному етапі», - наголосив Малюська.

Також він запевнив, що всі укази та документи президента є абсолютно чинними.