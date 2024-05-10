Міністр юстиції Грузії Раті Брегадзе припустив, що напади на протестувальників здійснювали самі ж активісти.

Про це повідомляє News Georgia.

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У Грузії припускають, що "активісти самі себе б'ють"

“Я навіть не знаю, чи хтось сам себе бив, чи хтось інший застосовував до них фізичне насильство… Чому ви наполягаєте на тому, що хтось зазнав фізичного насильства з боку прихильника уряду чи когось іще? Якщо хтось і може організувати подібні заворушення, то це, звичайно, люди, які стоять за цими мітингами і які організують потужний протест у країні”, – сказав Брегадзе.

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Напередодні керівна партія "Грузинська мрія" анонсувала створення публічних “чорних списків” громадян, які у соцмережах відрізняються погрозами та поширенням розпалювання ненависті, тобто тих, хто є противниками закону про “іноагентів” та учасників протестних акцій.

Спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі заявив, що такий список потрібен “для загального морального засудження”.

Хакери Anonymous пообіцяли прем'єру Грузії помститися за напади на мітингувальників

Хакерське угруповання Anonymous у зверненні до прем'єр-міністра Грузії Іраклія Кобахідзе пообіцяло здійснити кібератаки на урядові сайти, якщо влада й надалі нападатиме на протестувальників.

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Хакери зазначили, що підтримують грузинський народ у його боротьбі за демократію, свободу і процвітання, і хочуть, щоб Грузія, "вільна від російського впливу, підтримала своє прагнення до світлого майбутнього".

"Якщо ваш уряд і далі використовуватиме той самий стандарт використання поліції для жорстоких нападів на протестувальників, ми відповімо ще більш дикими кібератаками на урядові сайти", - йдеться у зверненні до прем'єр-міністра Грузії.

Парламент Грузії схвалив скандальний закон про "іноагентів" у другому читанні

1 травня парламент Грузії ухвалив у другому читанні законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу", або закон про "іноагентів", який спровокував масові протести й наразився на критику Заходу.

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У повідомленні зазначається, що за законопроєкт у другому читанні, як і в першому, проголосували 83 депутати, переважно з провладної "Грузинської мрії", проти були 23 парламентарі.

Напередодні прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що голосування щодо законопроєкту в третьому, остаточному читанні відбудеться "за два тижні". Президентка країни Саломе Зурабішвілі пообіцяла накласти на документ вето, але в партії влади є достатньо голосів, щоб його подолати.

Після ухвалення закону країну знову сколихнула хвиля протестів.